Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Roerei met asperges en gerookte zalm

Zacht gegaard roerei met mierikswortelpasta en bieslook, gerookte zalm en postelein.

Dinsdag: Kotelet met jonge wortelen, puree met tuinkers en tijmsaus

Gebakken varkenskotelet, rodewijnsaus met tijm, gebraiseerde wortelen en tuinkerspuree.

Woensdag: Orecchiette met geitenkaas en erwtjes

Pasta met verse erwtjes en romige saus met geitenkaas en erwten.

Donderdag: Eton mess met frambozen en violette

Een eenvoudig dessert met meringue, coulis van frambozen met violette, verse frambozen en mascarponeroom met limoen.

Vrijdag: Loaded fries met pulled chicken en jalapeñomayonaise

Verse frieten met gemalen cheddar, pulled chicken, pittige jalapeñomayo en Tex-Mex-salade.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

