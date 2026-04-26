Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Koningsdagconcert 2026 vanuit Dokkum

zondag 26 april 2026

De NTR zendt traditiegetrouw het jaarlijkse Koningsdagconcert uit. Dit jaar komt het concert vanuit Theater Sense in Dokkum, de gemeente waar Koningsdag 2026 wordt gevierd.

De traditie van het Koningsdagconcert gaat terug tot 1985, toen koningin Beatrix en prins Claus het initiatief namen. In een wervelende avond vol muzikale contrasten, van bossa nova en funk tot virtuoos klassiek en het intieme lied, staan topmusici uit Fryslân en daarbuiten op het podium.


Centraal staat het thema Thuis: niet als vast adres, maar als een gevoel dat met je meebeweegt en meereist. Optredens worden afgewisseld met korte portretten van de artiesten. Onder anderen Nynke Laverman en componist/percussionist Sytze Pruiksma brengen nummers geïnspireerd door de Friese natuur, waaronder Whooper Swan en Sabearelân. Sterviolist Simone Lamsma, opgegroeid in Leeuwarden en inmiddels wereldwijd actief, speelt samen met pianist Jonathan Fournel de virtuoze Polonaise van Wieniawski. Countertenor Arturo den Hartog vertolkt met het Ragazze Quartet het swingende Surinaamse lied Kownu Oloisi Lasi over de spin Anansi.

Ook is er ruimte voor jong talent: de twintigjarige Mayte Veenstra, die doorbrak met It dûnset yn my, geldt als een van de grote Friese beloften. Broken Brass, ontstaan op de middelbare school in Sneek, laat het publiek dansen met onder meer hun hit Got the Funk!, terwijl close-harmonygroep Cantorias samen met hun band zorgt voor een feestelijke afsluiting met Braziliaanse bossa nova.

Daarnaast werkt het Ragazze Quartet samen met kunstenaarscollectief OFFprojects. Choreograaf Amos Ben Tal maakte een dans bij het langzame deel uit Dvořáks ‘Amerikaanse’ strijkkwartet, uitgevoerd door dansers Luca Cacitti en Alex Blondeau, met het kwartet live op het podium.

Ook dit jaar zijn, naast Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, prinses Beatrix aanwezig bij het concert.

Het Koningsdagconcert 2026 is maandag 27 april om 20.05 uur te zien bij de NTR op NPO 2.


Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm4 vtm

In San Francisco wordt een vrouw door een sluipschutter doodgeschoten. Inspecteur Harry Callahan, bijgenaamd Dirty Harry, krijgt het onderzoek toegewezen. De moordenaar, een zekere Scorpio, eist ondertussen 100.000 dollar van het stadsbestuur, anders zal hij iedere dag iemand neerschieten. Kort na de eerste geldeis, laat Scorpio een tweede bedreiging achter bij de politie: hij heeft een veertienjarig meisje gegijzeld. Als hij geen tweehonderdduizend dollar krijgt, zal hij haar levend begraven.

'Dirty Harry', film uit 1971 met oa. Clint Eastwood, om 22.30 uur op VTM 4.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 19:00
    VRT NWS journaal 19u
    19:25
    Sportweekend
  • 19:15
    Professor T: UK
    20:01
    Het weer
  • 19:15
    De Raad van Soekie
    19:30
    De regels van Floor
  • 19:00
    VTM Nieuws
    19:45
    Het Weer
  • 19:00
    Steenrijk, Straatarm
    19:55
    Smeris
  • 19:00
    The Big Bang Theory
    20:35
    Rookie
  • 19:00
    Police Interceptors
    22:30
    Dirty Harry
  • 18:55
    ER
    00:30
    Suits
  • 18:50
    SOS Piet
    19:25
    Hallo België!
  • 19:05
    De Container Cup
    19:55
    Café De Mol: Voorbeschouwing
  • 18:40
    Criminal Minds
    20:25
    FBI: International
  • 19:00
    3rd Rock From the Sun
    20:35
    Daredevil
  • 19:05
    Komen Eten
    20:35
    Bake Off Vlaanderen
  • 18:30
    Fear Thy Neighbour
    20:30
    The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard
  • 19:10
    Trends Talk
    19:44
    Fleet TV
  • 19:09
    Zo doe je het!
    19:29
    Hobbyklus
  • 18:45
    Over (h)eerlijke groenten
    19:20
    Open Vuur
  • 19:10
    Whitstable Pearl
    20:10
    Harry Wild
  • 19:00
    The Resident
    20:00
    Bob's Burgers
  • 19:00
    NOS Studio Sport Voetbal
    20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
  • 19:10
    Nu te Zien!
    19:25
    Vroege Vogels
  • 19:00
    NOS Jeugdjournaal
    19:20
    Hallo, ik heb een trauma