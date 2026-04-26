Koningsdagconcert 2026 vanuit Dokkum

De NTR zendt traditiegetrouw het jaarlijkse Koningsdagconcert uit. Dit jaar komt het concert vanuit Theater Sense in Dokkum, de gemeente waar Koningsdag 2026 wordt gevierd.

De traditie van het Koningsdagconcert gaat terug tot 1985, toen koningin Beatrix en prins Claus het initiatief namen. In een wervelende avond vol muzikale contrasten, van bossa nova en funk tot virtuoos klassiek en het intieme lied, staan topmusici uit Fryslân en daarbuiten op het podium.

Centraal staat het thema Thuis: niet als vast adres, maar als een gevoel dat met je meebeweegt en meereist. Optredens worden afgewisseld met korte portretten van de artiesten. Onder anderen Nynke Laverman en componist/percussionist Sytze Pruiksma brengen nummers geïnspireerd door de Friese natuur, waaronder Whooper Swan en Sabearelân. Sterviolist Simone Lamsma, opgegroeid in Leeuwarden en inmiddels wereldwijd actief, speelt samen met pianist Jonathan Fournel de virtuoze Polonaise van Wieniawski. Countertenor Arturo den Hartog vertolkt met het Ragazze Quartet het swingende Surinaamse lied Kownu Oloisi Lasi over de spin Anansi.

Ook is er ruimte voor jong talent: de twintigjarige Mayte Veenstra, die doorbrak met It dûnset yn my, geldt als een van de grote Friese beloften. Broken Brass, ontstaan op de middelbare school in Sneek, laat het publiek dansen met onder meer hun hit Got the Funk!, terwijl close-harmonygroep Cantorias samen met hun band zorgt voor een feestelijke afsluiting met Braziliaanse bossa nova.

Daarnaast werkt het Ragazze Quartet samen met kunstenaarscollectief OFFprojects. Choreograaf Amos Ben Tal maakte een dans bij het langzame deel uit Dvořáks ‘Amerikaanse’ strijkkwartet, uitgevoerd door dansers Luca Cacitti en Alex Blondeau, met het kwartet live op het podium.

Ook dit jaar zijn, naast Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, prinses Beatrix aanwezig bij het concert.

Het Koningsdagconcert 2026 is maandag 27 april om 20.05 uur te zien bij de NTR op NPO 2.