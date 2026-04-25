Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!

Maandag 27 april 2026 - aflevering 7871
Sylvia heeft een schrik te pakken. Stefanie en Rube krijgen reactie op de spontane liveuitzending. Rube vindt het te gevaarlijk worden en stelt Stefanie voor een keuze. Véronique stelt zich vragen bij Cédrics plotse ommezwaai.


Dinsdag 28 april 2026 - aflevering 7872
Lars probeert Sylvia gerust te stellen, maar het kost hem veel moeite om het ijs te breken. Niko wil verder met zijn leven. De commentaar van buitenaf maakt het hem niet gemakkelijk. Ook Samira is teleurgesteld.

Woensdag 29 april 2026 - aflevering 7873
Benny en co hebben iets te vieren. Tot Stefanie een geheim telefoontje krijgt. Brigitte wil weten waarom Marcel contact zoekt met Elza. Ze beseft dat hij de aandacht van zijn fans mist. Jan besluit vrede te sluiten met Claudine.

Donderdag 30 april 2026 - aflevering 7874
Josefien ontdekt iets over Niko. Emiel pronkt met zijn nieuwe jas, maar laat de complimentjes naar zijn hoofd stijgen. Stefanie durft Rube de waarheid niet op te biechten. Rube ontvangt een tip die hem achterover doet vallen van verbazing.

Vrijdag 1 mei 2026 - aflevering 7875
Rube wil het onderzoek voortzetten, maar kan hij Stefanie overtuigen? Benny probeert een goed gesprek aan te gaan met Emiel. Jan gaat hopeloos op zoek naar de oorzaak van de stank in zijn café. Brigitte krijgt onverwacht bezoek van Elza.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Maryse en Gerard zijn diep ontgoocheld in Simon. Simon begint aan zichzelf te twijfelen. Niko voelt zich onrechtvaardig behandeld. Emiel helpt Brahim om de mancave op te ruimen.
Rudi twijfelt over het voorstel van Veronique. De beslissing van de Raad van Bestuur komt Mathias goed uit. Louise heeft een afspraakje met Raven, dat anders verloopt dan verwacht. Hanne ontdekt wie Kato leuk vindt.
Sylvia heeft een schrik te pakken. Stefanie en Rube krijgen reactie op de spontane live-uitzending. Rube vindt het te gevaarlijk worden en stelt Stefanie voor een keuze.
Sylvia heeft een schrik te pakken. Stefanie en Rube krijgen reactie op de spontane live-uitzending. Rube vindt het te gevaarlijk worden en stelt Stefanie voor een keuze.
Lars is onbereikbaar en onvindbaar. Hij is vertrokken zonder GSM en portefeuille. Veronique is doodongerust. Mathias had een goed contact met de zaakvoerder van JVH Mode en is er zeker van dat zij de zaak zullen kunnen overnemen, als Peter mee wil.

Kijktip van de dag

Carmen - 'F.C. De Kampioenen'

Fernand probeert Carmen wijs te maken dat haar Xavier eigenlijk op mannen valt. Zo hoopt hij een wig tussen de twee te drijven en Carmen voor zich te winnen. Hij wordt echter ontmaskerd en de Kampioenen geven hem een koekje van eigen deeg.

'F.C. De Kampioenen', om 20.10 uur op VRT 1.

