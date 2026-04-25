Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!

Maandag 27 april 2026 - aflevering 7871

Sylvia heeft een schrik te pakken. Stefanie en Rube krijgen reactie op de spontane liveuitzending. Rube vindt het te gevaarlijk worden en stelt Stefanie voor een keuze. Véronique stelt zich vragen bij Cédrics plotse ommezwaai.



Dinsdag 28 april 2026 - aflevering 7872

Lars probeert Sylvia gerust te stellen, maar het kost hem veel moeite om het ijs te breken. Niko wil verder met zijn leven. De commentaar van buitenaf maakt het hem niet gemakkelijk. Ook Samira is teleurgesteld.

Woensdag 29 april 2026 - aflevering 7873

Benny en co hebben iets te vieren. Tot Stefanie een geheim telefoontje krijgt. Brigitte wil weten waarom Marcel contact zoekt met Elza. Ze beseft dat hij de aandacht van zijn fans mist. Jan besluit vrede te sluiten met Claudine.

Donderdag 30 april 2026 - aflevering 7874

Josefien ontdekt iets over Niko. Emiel pronkt met zijn nieuwe jas, maar laat de complimentjes naar zijn hoofd stijgen. Stefanie durft Rube de waarheid niet op te biechten. Rube ontvangt een tip die hem achterover doet vallen van verbazing.

Vrijdag 1 mei 2026 - aflevering 7875

Rube wil het onderzoek voortzetten, maar kan hij Stefanie overtuigen? Benny probeert een goed gesprek aan te gaan met Emiel. Jan gaat hopeloos op zoek naar de oorzaak van de stank in zijn café. Brigitte krijgt onverwacht bezoek van Elza.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

