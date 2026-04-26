Dit alles zie je in mei bij RTL

In mei te zien bij RTL: 'The House of Hide & Seek', 'Huizenruilers', 'The Voice of Holland de finale', 'Weet Ik Veel?' en meer.

Highlights RTL 4

'The Voice of Holland' de finale

De finale is vrijdag 8 mei te zien om 20.00 uur bij RTL 4 en vanaf 21.40 uur is het uitslagmoment live te volgen bij RTL 4.

Na een seizoen vol indrukwekkende optredens, verrassende wendingen, draaiende stoelen en nieuw talent is het zover: de finale van 'The Voice of Holland'. Op 8 mei nemen de finalisten het tegen elkaar op in een spectaculaire show, waarin alles samenkomt. De coaches staan naast achter hun talent, het niveau ligt hoger dan ooit en uiteindelijk bepaalt de kijker thuis live wie zich The Voice of Holland 2026 mag noemen!

'The House of Hide & Seek'

Vanaf zaterdag 9 mei om 20.00 uur bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.

Speel, verstop, overleef en win! Maak je klaar voor een bloedstollend potje verstoppertje in 'The House of Hide & Seek', de nieuwe familieshow van RTL 4 gepresenteerd door Buddy Vedder en Jamai Loman. Een gigantisch en mysterieus huis met meer dan 100 verrassende en escaperoom-achtige verstopplekken en een spel vol spanning, humor en tactiek. Een groots en meeslepend programma waarin bekende Nederlanders tot het uiterste gaan voor hun goede doel, vooral keihard plezier beleven en met volop meespeelmomenten voor thuis!

'Huizenruilers'

Vanaf maandag 18 mei om 20.30 uur bij RTL 4 en wekelijks vooruit te streamen bij Videoland.

In ‘Huizenruilers’ helpen presentator John Williams en stylisten Daan Alferink en Roos Reedijk mensen die hun huurhuis willen ruilen. In drie dagen tijd maken zij, met een beperkt budget en met hulp van familie en vrienden, de woning klaar voor de nieuwe bewoners. Alles met één doel: zorgen dat de huizenruil voor beide partijen meteen als thuiskomen voelt.

Terug bij RTL 4

'Postcode Loterij Eén Tegen 100'

Vanaf zondag 3 mei om 20.00 uur bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.

Met 100 nieuwe, frisse èn fanatieke kandidaten op de tribune gaat ‘Postcode Loterij Eén tegen 100’ weer van start. In 9 afleveringen proberen ook dit 26ste seizoen de hoofdkandidaten alle 100 tegenspelers weg te spelen door de vragen van hun host Caroline Tensen goed te beantwoorden. Want er staan ook nu weer grote bedragen op het spel.

'De Erfgenaam'

Vanaf zondag 10 mei om 21.30 uur bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.

Ruben Nicolai speurt in het vijfde seizoen van 'De Erfgenaam' opnieuw naar rechthebbenden van vergeten nalatenschappen en objecten met een bijzondere familiegeschiedenis. Erfrechtspecialist Klaas Zondervan is er weer bij om hem te helpen waar nodig. In de eerste aflevering ontmoet Ruben de 91-jarige Ino uit Rolde, die al vele jaren een schilderij in zijn bezit heeft. Zijn laatste wens is dit schilderij terug te geven aan de joodse familie die het toebehoort. Dit seizoen komt Ruben ook weer op bijzondere plekken terecht buiten Nederland en reist hij met een bedrag van meer dan 16.000 euro naar Spanje. Lukt het hem de rechtmatige erfgenamen te vinden?

'Stars On Stage'

Vanaf vrijdag 15 mei om 20.00 uur bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.

Tien nieuwe bekende Nederlanders stappen voor het eerst het musicalpodium op in ‘Stars On Stage’: Kimberly Fransens, Dyantha Brooks, Roxeanne Hazes, Monique Klemann, Sosha Duysker, Barry Paf, Bouke Scholten, Hans Klok, Sjorleone en Vinchenzo. Onder professionele begeleiding werken de deelnemers aan hun zang, dans en spel om bekende musicalnummers op een nieuwe manier tot leven te brengen. Elke week groeit de spanning: wie weet de recensenten en het publiek te raken, en wie valt af voordat de finale in zicht komt?

'Weet Ik Veel'

Vanaf dinsdag 26 mei, elke dinsdag, woensdag en donderdag om 20.30 uur bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.

In 'Weet Ik Veel' nemen vier weken lang, drie keer per week, in elke aflevering drie BN’ers het tegen elkaar op voor het hoogste rapportcijfer. Aan de hand van 40 vragen wordt hun kennis getest, terwijl studenten in de studio strijden om de titel van beste van de avond. Ook de kijker thuis kan meespelen via de Weet Ik Veel-app en zo kans maken op prijzen. Nieuw dit seizoen is een ranking van alle BN’ers, die leidt naar een spannende finaleweek met twee halve finales en een allesbeslissende finale.

Terug bij RTL 5

'Zeeman Confronteert'

Vanaf woensdag 6 mei om 20.30 uur bij RTL 5 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.

In een nieuw seizoen van 'Zeeman Confronteert' helpt Thijs Zeeman mensen van wie het leven compleet wordt ontwricht door een stalker, hardnekkige oplichter, malafide beunhaas of andere duistere praktijken. Na zorgvuldig onderzoek confronteert hij de dader met de feiten om diegene definitief een halt toe te roepen.

Films RTL 7

RTL 7 staat in mei in het teken van verschillende filmthema’s. De maand begint met de RTL 7 Veteranen 10-Daagse (1 t/m 10 mei), met onder meer 'A Bridge Too Far' (maandag 4 mei) en de tv-premières van 'The Great Escaper' (woensdag 6 mei) en 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ (donderdag 7 mei). Van 11 tot en met 15 mei is het Nederlandse Komedie Week, met de New Kids-films (maandag 11 mei) en de Flodder-filmtrilogie (12 t/m 14 mei). Van 23 tot en met 29 mei volgt Denzel Washington vs. Wesley Snipes Week, met onder meer 'Déjà Vu' (maandag 25 mei), de tv-première van 'The Equalizer 3' (donderdag 28 mei), 'The Art of War' (zaterdag 23 mei) en 'The Detonator' (woensdag 27 mei).

Films RTL 8

Bij RTL 8 is in aanloop naar Moederdag de komedie ‘Mother’s Day’ te zien (woensdag 6 mei), met onder anderen Jennifer Aniston, Kate Hudson en Julia Roberts in de hoofdrollen. Daarnaast staat Julia Roberts de rest van de maand centraal met een selectie van haar bekendste films: het romantische drama ’Eat Pray Love’ (woensdag 13 mei), het ontroerende ‘Wonder’ (woensdag 20 mei) en de klassieke komedie ‘My Best Friend’s Wedding’ (woensdag 27 mei).