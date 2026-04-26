Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance': Puya laat danspartner Daxia vallen tijdens lift
Het is zover: de eerste studioshow van 'So You Think You Can Dance'! De top 20 van de competitie staat voor een nieuwe uitdaging, want voor het eerst dansen de kandidaten niet solo, maar in duo.
Elk van hen krijgt een vaste partner én een choreografie die ze samen tot leven moeten brengen. Voor Puya en Daxia wordt dat een jazzroutine van choreograaf Jorge Antonio Fujizaki, met snelle moves, attributen en enkele moeilijke lifts. Tijdens de repetities loopt het even grondig mis wanneer Puya zijn parnter laat vallen. 'Toen Daxia viel, was er eigenlijk een heel groot gevoel van schuld. Het is ook gewoon de bedoeling dat ik er ben', vertelt Puya zichtbaar aangeslagen. Ook voor Daxia zelf is het een heftig moment. 'Ik heb last van epilepsie. Dus als er dit soort dingen gebeuren, wordt het heel intens', vertelt ze. Kan het duo zich vanavond herpakken op het podium?
'So You Think You Can Dance', zondag 26 april om 19.55 uur op VTM en op VTM GO.
Kijktip van de dag
In San Francisco wordt een vrouw door een sluipschutter doodgeschoten. Inspecteur Harry Callahan, bijgenaamd Dirty Harry, krijgt het onderzoek toegewezen. De moordenaar, een zekere Scorpio, eist ondertussen 100.000 dollar van het stadsbestuur, anders zal hij iedere dag iemand neerschieten. Kort na de eerste geldeis, laat Scorpio een tweede bedreiging achter bij de politie: hij heeft een veertienjarig meisje gegijzeld. Als hij geen tweehonderdduizend dollar krijgt, zal hij haar levend begraven.
'Dirty Harry', film uit 1971 met oa. Clint Eastwood, om 22.30 uur op VTM 4.