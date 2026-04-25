Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Thuis' is elke werkdag te zien op VRT 1 en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken.

Maandag 27 april 2026 – aflevering 6065

De spanningen tussen Nancy en Femke bereiken een breekpunt. De politie staat bij Tom aan de deur. Vince krijgt ongevraagd advies. Robin heeft wel een heel speciale vraag voor zijn vader.

Dinsdag 28 april 2026 – aflevering 6066

Terwijl Lyn de druk op Robin opvoert, begint Thilly bepaalde eindjes aan elkaar te knopen en ontdekt een duister patroon. Brik haalt zijn beste verdedigingsskills boven. Christine heeft het moeilijk met een beslissing die ze heeft genomen.

Woensdag 29 april 2026 – aflevering 6067

Nancy wil drastische stappen zetten maar kan dat helaas niet alleen. Vince kan de dagen beginnen aftellen tot zijn vrijheid. Opnieuw staat er politie voor de deur bij Tom. Wanneer Cézar zich wil moeien, krijgt hij het deksel op de neus. Andreas stapt uit zijn comfortzone. Judith laat duidelijk merken dat ze met iets in haar maag zit.

Donderdag 30 april 2026 – aflevering 6068

Tom neemt Cézar in vertrouwen net wanneer Robin zich begint te irriteren aan zijn aanwezigheid. Peter geeft Andreas een belangrijke taak waarna Andreas plots verdwijnt. Nancy probeert Simonne te waarschuwen. De koele houding van Cody wordt niet geapprecieerd. Tijdens het lopen wordt Judith in het oog gehouden.

Vrijdag 1 mei 2026 – aflevering 6069

Sunny merkt dat Vince zich bezeerd heeft en vraagt meer uitleg. Thilly komt Emma verrassen voor haar verjaardag maar die maakt zich ongerust over haar mama. Femke voelt zich enorm afgewezen en werkt haar frustraties uit op de verkeerde persoon.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

