Nieuw seizoen van '90 Day Diaries' op TLC

maandag 25 augustus 2025
Foto: © TLC 2025

Hoe gaat het met de '90 Day'-deelnemers die we eerder leerden kennen in deze populaire serie? In een nieuw seizoen van '90 Day Diaries' laten ze ons niet langer in spanning.

Ze filmen zelf hun eigen leven en geven ons zo een inkijkje in hun hoogte- en dieptepunten. Zoals Chantel die na het tegenvallende huwelijk met Pedro nu weer single is en op zoek naar een nieuwe liefde. Ze onthult dat ze daten lastig vindt, omdat ze zich schaamt voor een grote moedervlek op haar lichaam waar ze nooit eerder over verteld heeft.


Robert en Anny zijn in blijde verwachting van een nieuwe aanwinst, maar zijn ook nog verdrietig aangezien ze vorig jaar hun zeven maanden oude zoontje verloren aan een hartziekte. De 65-jarige Jenny woont inmiddels alweer vijf jaar in India met haar man Sumit die dertig jaar jonger is. Ze hebben eindelijk een nieuw appartement gevonden, maar de huur is hoog en Sumit is net zijn baan kwijtgeraakt. Hij vraagt of Jenny niet kan gaan werken, maar daar heeft zijn als pensionaris niet veel trek meer in.

Ook de levens van veel andere deelnemers komen voorbij in dit spraakmakende nieuwe seizoen, zoals die van David en Annie, Emily en Kobe, Guillermo en Kara, Rebecca en Zied, Andrei en Elizabeth, Sam en Citra en natuurlijk good old Colt die zijn leven een nieuwe wending wil geven na zijn recente scheiding van Vanessa.

'90 Day Diaries', vanaf dinsdag 26 augustus om 22.30 uur op TLC.


Persbericht TLC
https://www.tlc.com
