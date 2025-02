Nieuw seizoen van '22 Kids And Counting' op TLC

Kerstmis staat voor de deur van de Radfords in het nieuwe seizoen van '22 Kids and Counting'. En dat betekent een enorme onderneming voor het grootse gezin van Engeland.

Moeder Sue heeft besloten er een supersized event van te maken, dus doet ze voor 500 pond aan boodschappen om één groot maal te maken voor alle 22 kids. Maar of iedereen er ook zal zijn, is nog maar de vraag. Door een onbenullig voorval praten Chloe en Luke al achttien maanden niet met elkaar, ondanks dat ze samen werken in de pie company van vader Noel.

Om een einde te maken aan deze ruzie en iedereen toch aan het kerstdiner te krijgen, schakelt Sue een therapeut in. Als dat niet helemaal blijkt te werken en als dan ook nog al het eten bederft doordat iemand de koelkast liet openstaan, is voor Sue de maat vol. Ze neemt drastische maatregelen om Kerst dit jaar te redden en weer eenheid te brengen in haar grote gezin.

'22 Kids and Counting', vanaf woensdag 26 februari om 21.30 uur op TLC.