Nieuw seizoen van '1000-lb Sisters' bij TLC

Foto: © TLC 2024

De strijdbijl lijkt begraven bij de '1000-lb Sisters'. Amanda is terug van haar teleurstellende avontuur naar Florida en woont tijdelijk bij Amy in. Zo heeft ze even een plek om te slapen én kan ze op haar beurt Amy helpen met de kinderen als die er even niet is.