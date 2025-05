Nieuw seizoen 'Say Yes To The Dress Benelux' met Fred van Leer bij TLC en HBO Max

Foto: © HBO Max/TLC 2025

'Say Yes To The Dress Benelux' keert weer terug voor een achtste seizoen! Deze zomer nog kan men bij TLC en op HBO Max weer genieten van de ultieme trouwjurkenjacht met niemand minder dan Fred van Leer.

Samen met bruidsmode-expert Ramona Koonings en haar team helpt Fred aanstaande bruiden bij het vinden van hun droomjurk.

Ook begeleiden zij hen naar dat ene magische eerste moment voor de spiegel – altijd met de nodige dosis humor, emotie en eerlijk advies. Bruiden gezocht!

Voor dit gloednieuwe seizoen is de productie nog op zoek naar toekomstige bruiden die deze onvergetelijke ervaring willen meemaken. Droom jij ervan om samen met Fred en het team van Koonings op zoek te gaan naar jouw perfecte jurk? Meld je dan nu aan! De opnames vinden plaats in juni en juli 2025. Meld je aan via voor het nieuwe seizoen van 'Say Yes To The Dress Benelux'! 'Say Yes To The Dress Benelux' is deze zomer te zien bij TLC en op HBO Max en wordt geproduceerd door Warner Bros. International Television Production Nederland B.V.