Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Topfavoriet Bas wint 'The Voice van Vlaanderen' 2026

Highlights bij CANAL+ en CANAL+ Action in juni

zondag 31 mei 2026

Een nieuw seizoen van de Franse CANAL+ Original. Na een vuurgevecht tussen drugshandelaren en de politie raakt het team van jonge eliteagenten, onder leiding van Saïd, verwikkeld in een grootschalig onderzoek dat veel complexer blijkt dan verwacht.

'The Brigade': seizoen 2
Terwijl de groep met alle middelen probeert een van de grootste Europese drugshandelaren op te rollen, kruist een mysterieuze bende gewetenloze overvallers hun pad…


Stream vanaf 5 juni
Vanaf 5 juni wekelijks om
20.30 uur op CANAL+ Action

'Big Pete': seizoen 1 - deel 1
Een nieuwe Tjechische CANAL+ Original-serie waarin Petr Čech, een van de succesvolste keepers ooit, terugblikt op de hoogtepunten van zijn carrière en een uniek inkijkje geeft in de wereld van voetballegendes die hij op en naast het veld ontmoette. In elke aflevering spreekt hij met iconische spelers en trainers, die verrassende inzichten delen over het moderne voetbal. Big Pete is bekroond tot Misdaadserie van het Jaar op het Duitse Television Crime Festival 2026.

Stream vanaf 10 juni
Vanaf 10 juni wekelijks om
20.30 uur op CANAL+ Action

'The Last Viking'
Na zijn vrijlating uit de gevangenis wil bankovervaller Anker eindelijk zijn verborgen buit ophalen. Alleen zijn broer Manfred weet waar het geld begraven ligt. Maar doordat Manfred kampt met een mentale aandoening, kan hij zich niet meer herinneren waar hij het heeft verstopt. Wat volgt is een wanhopige zoektocht naar het verdwenen geld.

Stream vanaf 21 juni
Vanaf 21 juni wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Take Us Home: Leeds United'
Leeds United, de roemruchte ‘gevallen reus’ van het Engelse voetbal, begint aan de ambitieuze missie om terug te keren naar de Premier League. Met eigenaar Andrea Radrizzani en de komst van topcoach Marcelo Bielsa groeit het geloof in een nieuwe toekomst. Tijdens een bepalend seizoen dromen supporters, spelers en stad samen van een terugkeer naar het hoogste niveau.

Stream nu om alvast in de WK-stemming te komen!

In juni bij Film1 Premiere en Film1 on demand

'Drømmer'
In dit Noorse drama wordt de 17-jarige scholier Johanne verliefd op haar docent Frans. Wanneer ze haar gevoelens toevertrouwt aan een dagboek en die teksten in handen vallen van haar moeder en grootmoeder, lopen hun reacties sterk uiteen. De film verkent thema’s als liefde, verlangen, familierelaties en de kracht van het schrijven.

Arthouse Sunday
Zondag 28 juni om 20.30 uur

'Treasure'
In de jaren 90 reist de neurotische zakenvrouw Ruth met haar koppige vader Edek naar Polen, in de hoop meer te weten te komen over haar familieverleden. Edek, die de Holocaust heeft overleefd, blijkt daar niet altijd even makkelijk over te willen praten. Tijdens hun zoektocht lopen de spanningen geregeld op, maar naast emotionele confrontaties is er ook ruimte voor humor.

Zaterdag 13 juni om 20.30 uur

Elke maandag in juni een Film van de Week bij FilmBox

'A Different Man'
Buitenstaander Edward probeert met een ingrijpende medische ingreep, een gezichtsreconstructie die zijn uiterlijk drastisch verandert, een nieuwe start te maken. Maar wanneer hij een toneelvoorstelling ziet die op zijn leven is gebaseerd, raakt hij geobsedeerd door de acteur die hem speelt.

Maandag 29 juni om 20.30 uur 

'Rose'
In het najaar van 1997 reist een groep toeristen per bus van Noord-Denemarken naar Parijs. Onder hen zijn de zussen Inger en Ellen, van wie de relatie tijdens de reis op de proef wordt gesteld. Wanneer Inger haar psychische kwetsbaarheid deelt met de rest van het gezelschap, krijgt de reis een onverwachte wending.

Maandag 15 juni om 20.30 uur

Ook interessant
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Topfavoriet Bas wint 'The Voice van Vlaanderen' 2026

Michael (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Now You See Me 3 (DVD)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht Canal+ Group
https://www.canalplus.nl/
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'So You Think You Can Dance' - finalisten (VTM)

Na weken vol audities, callbacks en studioshows is het zover: de grote finale van 'So You Think You Can Dance'. Zes dansers strijden in solo's, duo's en voor het eerst ook trio's om de titel én een unieke danskans in Los Angeles. Wie wint 'So You Think You Can Dance 2026'?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:05
    Witse
    18:00
    VRT NWS Update
  • 17:40
    Conquistadors: The Rise and Fall
    18:25
    Ridley
  • 17:50
    Zig & Sharko
    18:00
    Ket & Doc
  • 16:45
    The Floor
    18:10
    Expeditie Pairi Daiza
  • 17:45
    Snackmasters
    18:55
    Steenrijk, Straatarm
  • 17:45
    How I Met Your Mother
    20:35
    De Patrick
  • 17:45
    Ultimate Police Interceptors
    22:30
    The People vs. Larry Flynt
  • 17:20
    ER
    00:45
    Suits
  • 17:50
    SOS Piet
    19:25
    Drie mannen onder een dak
  • 17:05
    De Container Cup
    18:55
    De Spor XL: kleine jongens dromen groot
  • 17:45
    Criminal Minds
    20:25
    CIA
  • 17:55
    3rd Rock From the Sun
    20:35
    Walking Tall
  • 17:30
    Komen Eten
    20:35
    Junior Bake Off Vlaanderen
  • 17:10
    Killer at the Crime Scene
    20:30
    The Chameleon Killer
  • 17:46
    Fleet TV
    18:10
    Alle Zaken op een Rijtje
  • 17:39
    Kan ik het ook?
    18:00
    Classics 55
  • 17:55
    Het Weekmenu
    18:35
    Over (h)eerlijke groenten
  • 17:05
    Murdoch Mysteries
    18:00
    Hope Street
  • 17:15
    NCIS: Los Angeles
    18:10
    Law & Order: Special Victims Unit
  • 16:20
    NOS Studio Sport
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 17:40
    De wereld rond met boeken
    18:15
    Walking With Dinosaurs
  • 17:55
    Taarten van Babel
    18:25
    Wilde buren