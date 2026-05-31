Highlights bij CANAL+ en CANAL+ Action in juni
Een nieuw seizoen van de Franse CANAL+ Original. Na een vuurgevecht tussen drugshandelaren en de politie raakt het team van jonge eliteagenten, onder leiding van Saïd, verwikkeld in een grootschalig onderzoek dat veel complexer blijkt dan verwacht.
'The Brigade': seizoen 2
Terwijl de groep met alle middelen probeert een van de grootste Europese drugshandelaren op te rollen, kruist een mysterieuze bende gewetenloze overvallers hun pad…
Stream vanaf 5 juni
Vanaf 5 juni wekelijks om
20.30 uur op CANAL+ Action
'Big Pete': seizoen 1 - deel 1
Een nieuwe Tjechische CANAL+ Original-serie waarin Petr Čech, een van de succesvolste keepers ooit, terugblikt op de hoogtepunten van zijn carrière en een uniek inkijkje geeft in de wereld van voetballegendes die hij op en naast het veld ontmoette. In elke aflevering spreekt hij met iconische spelers en trainers, die verrassende inzichten delen over het moderne voetbal. Big Pete is bekroond tot Misdaadserie van het Jaar op het Duitse Television Crime Festival 2026.
Stream vanaf 10 juni
Vanaf 10 juni wekelijks om
20.30 uur op CANAL+ Action
'The Last Viking'
Na zijn vrijlating uit de gevangenis wil bankovervaller Anker eindelijk zijn verborgen buit ophalen. Alleen zijn broer Manfred weet waar het geld begraven ligt. Maar doordat Manfred kampt met een mentale aandoening, kan hij zich niet meer herinneren waar hij het heeft verstopt. Wat volgt is een wanhopige zoektocht naar het verdwenen geld.
Stream vanaf 21 juni
Vanaf 21 juni wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action
'Take Us Home: Leeds United'
Leeds United, de roemruchte ‘gevallen reus’ van het Engelse voetbal, begint aan de ambitieuze missie om terug te keren naar de Premier League. Met eigenaar Andrea Radrizzani en de komst van topcoach Marcelo Bielsa groeit het geloof in een nieuwe toekomst. Tijdens een bepalend seizoen dromen supporters, spelers en stad samen van een terugkeer naar het hoogste niveau.
Stream nu om alvast in de WK-stemming te komen!
In juni bij Film1 Premiere en Film1 on demand
'Drømmer'
In dit Noorse drama wordt de 17-jarige scholier Johanne verliefd op haar docent Frans. Wanneer ze haar gevoelens toevertrouwt aan een dagboek en die teksten in handen vallen van haar moeder en grootmoeder, lopen hun reacties sterk uiteen. De film verkent thema’s als liefde, verlangen, familierelaties en de kracht van het schrijven.
Arthouse Sunday
Zondag 28 juni om 20.30 uur
'Treasure'
In de jaren 90 reist de neurotische zakenvrouw Ruth met haar koppige vader Edek naar Polen, in de hoop meer te weten te komen over haar familieverleden. Edek, die de Holocaust heeft overleefd, blijkt daar niet altijd even makkelijk over te willen praten. Tijdens hun zoektocht lopen de spanningen geregeld op, maar naast emotionele confrontaties is er ook ruimte voor humor.
Zaterdag 13 juni om 20.30 uur
Elke maandag in juni een Film van de Week bij FilmBox
'A Different Man'
Buitenstaander Edward probeert met een ingrijpende medische ingreep, een gezichtsreconstructie die zijn uiterlijk drastisch verandert, een nieuwe start te maken. Maar wanneer hij een toneelvoorstelling ziet die op zijn leven is gebaseerd, raakt hij geobsedeerd door de acteur die hem speelt.
Maandag 29 juni om 20.30 uur
'Rose'
In het najaar van 1997 reist een groep toeristen per bus van Noord-Denemarken naar Parijs. Onder hen zijn de zussen Inger en Ellen, van wie de relatie tijdens de reis op de proef wordt gesteld. Wanneer Inger haar psychische kwetsbaarheid deelt met de rest van het gezelschap, krijgt de reis een onverwachte wending.
Maandag 15 juni om 20.30 uur
