Dit is TV5MONDE in juni

Het Fête de la Musique is een gratis, grootschalig muziekfestival dat elk jaar op 21 juni, de langste dag van het jaar, wordt gevierd. Het feest vindt zijn oorsprong in Frankrijk, maar wordt inmiddels over de hele wereld gevierd.

TV5MONDE zendt deze maand daarom verschillende muziekdocumentaires uit. Daarnaast is de film te zien die de carrière lanceerde van de onlangs overleden Brigitte Bardot. Op sportief gebied kunnen kijkers van TV5MONDE de eindfase van de Top14 rugbycompetitie live bekijken en ter gelegenheid van het WK voetbal zendt de Franstalige zender een docuserie uit over de meest bijzondere voetbalvelden ter wereld.

Brigitte Bardot

De in december overleden actrice zal altijd een icoon uit de Franse filmgeschiedenis blijven. TV5MONDE zendt deze maand de film uit waarmee ze in de jaren vijftig doorbrak als internationaal sekssymbool.

Film: 'Et Dieu ... créa la femme' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 3 juni om 21:00

Herh: 10 juni om 14:00

Saint-Tropez. Op 18-jarige leeftijd is Juliette van een verbluffende schoonheid en blijft ze zeker niet onopgemerkt. Verliefd op Antoine Tardieu trouwt ze uit liefdesverdriet met diens broer Michel. Deze wordt woedend wanneer hij ontdekt dat zijn vrouw hem met Antoine heeft bedrogen. Een hevige strijd barst los tussen de twee broers.

Regie: Roger Vadim (Frankrijk, 1956)

Fête de la musique

Docu: 'Naestro, de la rue à l'opéra' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 18 juni om 21:00

Herh: 20 juni om 14:00

Nabil Rachdi, alias Naestro, groeide op in de buurt van Marseille. Hij is gepassioneerd door boksen, karate en MMA. Maar zijn leven neemt een andere wending wanneer hij wordt gearresteerd voor drugshandel. In de gevangenis komt de openbaring: hij ontdekt zijn tenorstem en luistert naar opera. Hij zal zanger worden.

Regie: Frédéric Fouragnan, Djamel Aitou (Frankrijk, 2025)

Docufilm: 'Festa Major'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 21 juni om 21:00

Herh: 23 juni om 14:00

In een dorp in de Pyrénées-Orientales vindt elk jaar aan het einde van de zomer een traditie plaats die al honderd jaar voortduurt: een groot volksfeest dat zich over vijf dagen uitstrekt. De camera filmt deze ode aan vreugde, lichtheid en verbondenheid als een tijdloos schilderij.

Regie: Jean-Baptiste Alazard (Frankrijk, 2025)

Docufilm: 'Bambi'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 28 juni om 21:00

Herh: 30 juni om 14:00

Documentaire over een van de bekendste transgender publieke figuren van Frankrijk.

Marie-Pierre Pruvot, die in 1935 in een voorstad van Algiers als Jean-Pierre werd geboren, weigert haar voornaam te gebruiken en wil zich uitsluitend in jurken kleden. Als artiest is ze bekend als Bambi en vertelt over haar verbazingwekkende persoonlijke en artistieke parcours. Fotocollages, Super-8-beelden en televisiearchiefbeelden illustreren haar verhaal.

Regie, scenario: Sébastien Lifshitz

Onderscheidingen: Teddy Award voor beste documentaire op de Berlinale (Duitsland, 2013)

Voetbaldocumentaire

Docuserie: Terrain de jeu (Nederlands ondertiteld)

Maandag 1, 8 en 15 juni om 21:00 (2 afleveringen per week)

Van de Malediven tot New York, van Argentinië tot Noorwegen, van de favela’s in Rio tot de kust van Amalfi: Raed Hammoud laat ons de mooiste voetbalvelden ter wereld zien.

Regie: Félix Trépanier (Canada, 2025)

Rugby - Top14

De Franse Top14 is de hoogste professionele rugbycompetitie van Frankrijk en geldt als een van de sterkste clubcompetities ter wereld. Veel internationale topspelers spelen in Frankrijk. De halve finales en de finale zijn live te zien op TV5MONDE:

Vrijdag 19 juni om 21:00 - halve finale

Zaterdag 20 juni om 21:00 - halve finale

Zaterdag 27 juni om 21:00 - finale

Ook te zien deze maand:

Serie: 'César Wagner' (Nederlands ondertiteld)

Elke dinsdag om 21:00 (vanaf 9 juni)

Herh: maandag om 14:00

De enquêtes van kapitein César Wagner, een politieman met een groot hart, die bovendien hardnekkig vrijgezel en dwangmatig hypochonder is.