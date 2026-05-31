Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Topfavoriet Bas wint 'The Voice van Vlaanderen' 2026

Dit is TV5MONDE in juni

zondag 31 mei 2026

Het Fête de la Musique is een gratis, grootschalig muziekfestival dat elk jaar op 21 juni, de langste dag van het jaar, wordt gevierd. Het feest vindt zijn oorsprong in Frankrijk, maar wordt inmiddels over de hele wereld gevierd.

TV5MONDE zendt deze maand daarom verschillende muziekdocumentaires uit. Daarnaast is de film te zien die de carrière lanceerde van de onlangs overleden Brigitte Bardot. Op sportief gebied kunnen kijkers van TV5MONDE de eindfase van de Top14 rugbycompetitie live bekijken en ter gelegenheid van het WK voetbal zendt de Franstalige zender een docuserie uit over de meest bijzondere voetbalvelden ter wereld.


Brigitte Bardot
De in december overleden actrice zal altijd een icoon uit de Franse filmgeschiedenis blijven. TV5MONDE zendt deze maand de film uit waarmee ze in de jaren vijftig doorbrak als internationaal sekssymbool.

Film: 'Et Dieu ... créa la femme' (Nederlands ondertiteld)
Woensdag 3 juni om 21:00
Herh: 10 juni om 14:00

Saint-Tropez. Op 18-jarige leeftijd is Juliette van een verbluffende schoonheid en blijft ze zeker niet onopgemerkt. Verliefd op Antoine Tardieu trouwt ze uit liefdesverdriet met diens broer Michel. Deze wordt woedend wanneer hij ontdekt dat zijn vrouw hem met Antoine heeft bedrogen. Een hevige strijd barst los tussen de twee broers.

Regie: Roger Vadim (Frankrijk, 1956)
Fête de la musique

Docu: 'Naestro, de la rue à l'opéra' (Nederlands ondertiteld)
Donderdag 18 juni om 21:00
Herh: 20 juni om 14:00

Nabil Rachdi, alias Naestro, groeide op in de buurt van Marseille. Hij is gepassioneerd door boksen, karate en MMA. Maar zijn leven neemt een andere wending wanneer hij wordt gearresteerd voor drugshandel. In de gevangenis komt de openbaring: hij ontdekt zijn tenorstem en luistert naar opera. Hij zal zanger worden.

Regie: Frédéric Fouragnan, Djamel Aitou (Frankrijk, 2025)

Docufilm: 'Festa Major'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 21 juni om 21:00
Herh: 23 juni om 14:00

In een dorp in de Pyrénées-Orientales vindt elk jaar aan het einde van de zomer een traditie plaats die al honderd jaar voortduurt: een groot volksfeest dat zich over vijf dagen uitstrekt. De camera filmt deze ode aan vreugde, lichtheid en verbondenheid als een tijdloos schilderij.

Regie: Jean-Baptiste Alazard (Frankrijk, 2025)

Docufilm: 'Bambi'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 28 juni om 21:00
Herh: 30 juni om 14:00

Documentaire over een van de bekendste transgender publieke figuren van Frankrijk.
Marie-Pierre Pruvot, die in 1935 in een voorstad van Algiers als Jean-Pierre werd geboren, weigert haar voornaam te gebruiken en wil zich uitsluitend in jurken kleden. Als artiest is ze bekend als Bambi en vertelt over haar verbazingwekkende persoonlijke en artistieke parcours. Fotocollages, Super-8-beelden en  televisiearchiefbeelden illustreren haar verhaal.

Regie, scenario: Sébastien Lifshitz
Onderscheidingen: Teddy Award voor beste documentaire op de Berlinale (Duitsland, 2013)

Voetbaldocumentaire
Docuserie: Terrain de jeu (Nederlands ondertiteld)
Maandag 1, 8 en 15 juni om 21:00 (2 afleveringen per week) 

Van de Malediven tot New York, van Argentinië tot Noorwegen, van de favela’s in Rio tot de kust van Amalfi: Raed Hammoud laat ons de mooiste voetbalvelden ter wereld zien.

Regie: Félix Trépanier (Canada, 2025)

Rugby - Top14
De Franse Top14 is de hoogste professionele rugbycompetitie van Frankrijk en geldt als een van de sterkste clubcompetities ter wereld. Veel internationale topspelers spelen in Frankrijk. De halve finales en de finale zijn live te zien op TV5MONDE:

Vrijdag 19 juni om 21:00 - halve finale
Zaterdag 20 juni om 21:00 - halve finale
Zaterdag 27 juni om 21:00 - finale

Ook te zien deze maand:

Serie: 'César Wagner' (Nederlands ondertiteld)
Elke dinsdag om 21:00 (vanaf 9 juni)
Herh: maandag om 14:00

De enquêtes van kapitein César Wagner, een politieman met een groot hart, die bovendien hardnekkig vrijgezel en dwangmatig hypochonder is.

Ook interessant
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Topfavoriet Bas wint 'The Voice van Vlaanderen' 2026

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht TV5MONDE
https://europe.tv5monde.com/nl
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'So You Think You Can Dance' - finalisten (VTM)

Na weken vol audities, callbacks en studioshows is het zover: de grote finale van 'So You Think You Can Dance'. Zes dansers strijden in solo's, duo's en voor het eerst ook trio's om de titel én een unieke danskans in Los Angeles. Wie wint 'So You Think You Can Dance 2026'?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:05
    Witse
    18:00
    VRT NWS Update
  • 17:40
    Conquistadors: The Rise and Fall
    18:25
    Ridley
  • 17:50
    Zig & Sharko
    18:00
    Ket & Doc
  • 16:45
    The Floor
    18:10
    Expeditie Pairi Daiza
  • 17:45
    Snackmasters
    18:55
    Steenrijk, Straatarm
  • 17:45
    How I Met Your Mother
    20:35
    De Patrick
  • 17:45
    Ultimate Police Interceptors
    22:30
    The People vs. Larry Flynt
  • 17:20
    ER
    00:45
    Suits
  • 17:50
    SOS Piet
    19:25
    Drie mannen onder een dak
  • 17:05
    De Container Cup
    18:55
    De Spor XL: kleine jongens dromen groot
  • 17:45
    Criminal Minds
    20:25
    CIA
  • 17:55
    3rd Rock From the Sun
    20:35
    Walking Tall
  • 17:30
    Komen Eten
    20:35
    Junior Bake Off Vlaanderen
  • 17:10
    Killer at the Crime Scene
    20:30
    The Chameleon Killer
  • 17:46
    Fleet TV
    18:10
    Alle Zaken op een Rijtje
  • 17:39
    Kan ik het ook?
    18:00
    Classics 55
  • 17:55
    Het Weekmenu
    18:35
    Over (h)eerlijke groenten
  • 17:05
    Murdoch Mysteries
    18:00
    Hope Street
  • 17:15
    NCIS: Los Angeles
    18:10
    Law & Order: Special Victims Unit
  • 16:20
    NOS Studio Sport
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 17:40
    De wereld rond met boeken
    18:15
    Walking With Dinosaurs
  • 17:55
    Taarten van Babel
    18:25
    Wilde buren