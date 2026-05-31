Ontdek nieuwe afleveringen van jouw favorieten op Cartoonito

zondag 31 mei 2026
Foto: © Cartoonito/Media Tornado 2026

'Batwheels' is een animatieserie vol actie, avontuur en humor met in de hoofdrol de meest heldhaftige en iconische voertuigen uit het DC-universum.

BATWHEELS
MAANDAG 8 JUNI - DINSDAG 16 JUNI


Elke dag afleveringen vanaf 14.55 uur

Bam, Bibi, Redbird, Buff en Batwing vormen een team van die de krachten bundelen om het kwaad en de misdaad te bestrijden en de straten van Gotham City schoon te vegen. Batman roept ook de hulp in van de Tuimelaar voor strak bochtenwerk en ze trainen voor de brandweer. Samen kunnen ze alles aan!

Ben je klaar voor meer avonturen en het bestrijden van het kwaad? Kijk vanaf 8 juni elke dag om 14.55 uur naar seizoen 3 van 'Batwheels' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

BEN 10 EN ZIJN ALIEN PARADE
MAANDAG 15 JUNI - ZONDAG 5 JULI

Elke dag afleveringen vanaf 15.25 uur

Ben Tennyson neemt zijn allerbeste buitenaardse vrienden mee naar Cartoonito voor een feest vol superkrachten. Elke dag staat er één van Bens geweldige buitenaardse transformaties op het programma. Elke alien krijgt zijn moment om te schitteren in deze speciale Alien Parade, waarin ze hun coolste krachten, grappigste momenten en meest heldhaftige reddingsacties laten zien. Waar transformeert Ben als eerste in? Is het Heatblast die het scherm verlicht? XLR8 die voorbij zoeft? Of Four Arms die in actie komt? 1 ding dat zeker is, is dat ze Niagara waterval bezoeken, ze gaan kamperen en Ben doet mee aan een worstel-match.

Kijk vanaf 15 juni elke dag om 15.25 uur naar de avonturen van 'Ben 10 en zijn Alien Parade' op Cartoonito, ook te streamen op HBO Max!

JOUW ZOMERVAKANTIE MET MR BEAN
MAANDAG 29 JUNI - ZONDAG 9 AUGUSTUS

Elke dag afleveringen vanaf 8.00 uur

De schoolbel klinkt bijna voor de laatste keer en de zomervakantie komt eraan! Ga met Mr Bean en Teddy mee op de gekste vakantie ooit in 'Jouw zomervakantie met Mr Bean'. Met eindeloos veel dagen om te spelen, veel tijd voor avontuur met vrienden en een lekker verkoelend ijsje op de bank, staat Mr Bean klaar met chaos en gelach. Maak je klaar voor gekke dagjes weg, dingen die verkeerd gaan en grappige oplossingen. Dus schakel over naar vakantiemodus en bereid je voor op leuke en kleurrijke zomerse gekkigheid. 

Kijk vanaf 29 juni elke dag om 8.00 uur naar Jouw zomervakantie met Mr Bean op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

'So You Think You Can Dance' - finalisten (VTM)

Na weken vol audities, callbacks en studioshows is het zover: de grote finale van 'So You Think You Can Dance'. Zes dansers strijden in solo's, duo's en voor het eerst ook trio's om de titel én een unieke danskans in Los Angeles. Wie wint 'So You Think You Can Dance 2026'?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

