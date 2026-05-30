Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 30 mei 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Thuis' is elke werkdag te zien op VRT 1 en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!

Maandag 1 juni 2026 – aflevering 6090
Cézar onderneemt een actie die hem meteen zuur opbreekt. Eindelijk is er een doorbraak in het onderzoek van Thilly en Tim. Femke krijgt een duidelijke boodschap van haar moeder. Tom weet Peter te verbazen.


Dinsdag 2 juni 2026 – aflevering 6091
Tom staat voor een ongemakkelijke keuze. Brik wordt meegenomen voor ondervraging naar het politiebureau. Cody houdt voet bij stuk. Britney wordt verrast door haar familie en huisgenoten voor haar verjaardag, al brengt dat ook enkele spanningen met zich mee. Robin beseft dat hij zich moet herpakken. Femke wordt met haar neus op de feiten gedrukt en dat komt binnen bij haar.

Woensdag 3 juni 2026 – aflevering 6092
Andreas klopt aan bij Frank voor advies. Marie beseft dat ze actie zal moeten ondernemen al kan dat ook in haar nadeel spelen. Femke doet een voorstel aan Rosa dat in het verkeerde keelgat schiet en zoekt daarna steun bij Anna. Een verkeerde bestelling komt toe op de wijngaard.

Donderdag 4 juni 2026 – aflevering 6093
Nancy ergert zich aan het kinderlijk gedrag van Dieter. Brik bolt het kwaad af tijdens zijn werk. Marie wil open kaart spelen met Andreas. Karin vliegt uit tegen Cody. Sunny klaagt bij Kaat over zijn collega’s.

Vrijdag 5 juni 2026 – aflevering 6094
Karin loopt langs de wijngaard om Niels en Robin te controleren maar de avond eindigt met een nogal onverwachte wending. Cody twijfelt aan de woorden van Tom. De frustratie van Thilly loopt op. Cody verrast Femke in de Withoeve. Andreas is nerveus. Eddy vlucht naar Vince.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

De avond loopt voor Lyn helemaal niet zoals gepland, mede dankzij Brik en dat kost haar misschien wel haar leven. Het enthousiasme van Eddy verdwijnt als sneeuw voor de zon bij het horen van nieuwtje van Nancy.
Bob lucht zijn hart bij Judith. Vince krijgt goed nieuws. Mait? loopt langs bij Thilly met een heel speciaal verzoek. Christine, Thilly en Eddy delen hun bezorgdheid rond Adil. Gaby moet Britney iets opbiechten.
C?zar onderneemt een actie die hem meteen zuur opbreekt. Eindelijk is er een doorbraak in het onderzoek van Thilly en Tim. Femke krijgt een duidelijke boodschap van haar moeder. Tom weet Peter te verbazen.
C?zar onderneemt een actie die hem meteen zuur opbreekt. Eindelijk is er een doorbraak in het onderzoek van Thilly en Tim. Femke krijgt een duidelijke boodschap van haar moeder. Tom weet Peter te verbazen.
Niels bedenkt dat hij beter de waarheid vertelt, maar die kent verstrekkende gevolgen. Christine durft haar nieuwtje niet te vertellen aan Adil. Eddy is emotioneel en begaat een flater. Silke confronteert Ilias.

