Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt.

Maandag 1 juni 2026 – aflevering 6090

Cézar onderneemt een actie die hem meteen zuur opbreekt. Eindelijk is er een doorbraak in het onderzoek van Thilly en Tim. Femke krijgt een duidelijke boodschap van haar moeder. Tom weet Peter te verbazen.

Dinsdag 2 juni 2026 – aflevering 6091

Tom staat voor een ongemakkelijke keuze. Brik wordt meegenomen voor ondervraging naar het politiebureau. Cody houdt voet bij stuk. Britney wordt verrast door haar familie en huisgenoten voor haar verjaardag, al brengt dat ook enkele spanningen met zich mee. Robin beseft dat hij zich moet herpakken. Femke wordt met haar neus op de feiten gedrukt en dat komt binnen bij haar.

Woensdag 3 juni 2026 – aflevering 6092

Andreas klopt aan bij Frank voor advies. Marie beseft dat ze actie zal moeten ondernemen al kan dat ook in haar nadeel spelen. Femke doet een voorstel aan Rosa dat in het verkeerde keelgat schiet en zoekt daarna steun bij Anna. Een verkeerde bestelling komt toe op de wijngaard.

Donderdag 4 juni 2026 – aflevering 6093

Nancy ergert zich aan het kinderlijk gedrag van Dieter. Brik bolt het kwaad af tijdens zijn werk. Marie wil open kaart spelen met Andreas. Karin vliegt uit tegen Cody. Sunny klaagt bij Kaat over zijn collega’s.

Vrijdag 5 juni 2026 – aflevering 6094

Karin loopt langs de wijngaard om Niels en Robin te controleren maar de avond eindigt met een nogal onverwachte wending. Cody twijfelt aan de woorden van Tom. De frustratie van Thilly loopt op. Cody verrast Femke in de Withoeve. Andreas is nerveus. Eddy vlucht naar Vince.

