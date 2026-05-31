Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Topfavoriet Bas wint 'The Voice van Vlaanderen' 2026

Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben

zondag 31 mei 2026
Foto: © Disney Channel 2026

In een wereld waar sport en magie samenkomen, hebben topspelers speciale krachten. De twaalfjarige Key droomt ervan om toegelaten te worden tot een prestigieuze sportschool, tot hij ontdekt dat hij zelf over uitzonderlijke magie beschikt en misschien wel de legendarische 'Dragon Striker' is.

NIEUW
DRAGON STRIKER


Samen met zijn beste vriendin Ssyelle sluit hij zich aan bij het team 'The Knights', een groep buitenbeentjes die het opneemt tegen de schoolkampioenen. Terwijl ze proberen te groeien als team, moeten ze ook een eeuwenoud kwaad verslaan dat de school bedreigt.

Vanaf 6 juni elke zaterdag en zondag om 9.15 uur en 12.15 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
MIRACULOUS

In seizoen 6 van 'Miraculous Ladybug' nemen Ladybug en Cat Noir het op tegen een nieuwe, mysterieuze vijand na de verdwijning van Hawk Moth. Ondertussen balanceren Marinette en Adrien hun geheime identiteit met een nieuw schoolleven. Het seizoen introduceert nieuwe krachten en personages, en verkent thema’s als vertrouwen en relaties, terwijl de helden geconfronteerd worden met een dreiging die hen dichterbij komt dan ooit.

Vanaf 6 juni elke zaterdag om 9.00 uur en 12.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
MARVEL'S IRON MAN EN ZIJN FANTASTISCHE VRIENDJES GIANT SIZED ARMOR

De nieuwe afleveringen brengen supergrote avonturen! Het team krijgt gigantische pakken met nieuwe technologie, grotere dan ooit voertuigen en beleeft spectaculaire, buitenaardse missies. Ook maken nieuwe personages hun intrede, zoals Thor en Loki!

Vanaf 15 t/m 19 juni elke dag om 14.40 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE+

Donald krijgt het beste verjaardagscadeau ooit, zijn eigen gloednieuwe Clubhuis!
Vanaf 8 t/m 12 juni elke dag om 8.35 uur op Disney Channel.

Ook interessant
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Topfavoriet Bas wint 'The Voice van Vlaanderen' 2026

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht Disney Channel
https://tv.nl.disney.be/
Meer artikels over Disney Channel
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'So You Think You Can Dance' - finalisten (VTM)

Na weken vol audities, callbacks en studioshows is het zover: de grote finale van 'So You Think You Can Dance'. Zes dansers strijden in solo's, duo's en voor het eerst ook trio's om de titel én een unieke danskans in Los Angeles. Wie wint 'So You Think You Can Dance 2026'?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:10
    Dagelijkse kost
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 18:25
    Ridley
    19:54
    Het weer
  • 18:45
    De Hoppers
    19:05
    De Raad van Soekie
  • 18:10
    Expeditie Pairi Daiza
    19:00
    VTM Nieuws
  • 17:45
    Snackmasters
    18:55
    Steenrijk, Straatarm
  • 18:40
    How I Met Your Mother
    20:35
    De Patrick
  • 18:40
    Ultimate Police Interceptors
    22:30
    The People vs. Larry Flynt
  • 18:10
    ER
    00:45
    Suits
  • 18:50
    SOS Piet
    19:25
    Drie mannen onder een dak
  • 18:00
    De Container Cup
    18:55
    De Spor XL: kleine jongens dromen groot
  • 18:35
    Criminal Minds
    20:25
    CIA
  • 18:25
    3rd Rock From the Sun
    20:35
    Walking Tall
  • 18:20
    Komen Eten
    20:35
    Junior Bake Off Vlaanderen
  • 18:50
    Killer at the Crime Scene
    20:30
    The Chameleon Killer
  • 18:51
    Business Branding Infini Nieuwpoort
    18:55
    Huur een stuur
  • 18:33
    De kunstenaar
    18:55
    Seventies To Seven
  • 18:35
    Over (h)eerlijke groenten
    19:25
    De Zomertafel
  • 18:00
    Hope Street
    18:55
    Return to Paradise
  • 18:10
    Law & Order: Special Victims Unit
    19:05
    The Resident
  • 18:15
    NOS Studio Sport
    19:00
    Onze boerderij: de oogst
  • 18:15
    Walking With Dinosaurs
    19:05
    18 miljoen mensen
  • 18:40
    Welkom in de jaren 70 en 80
    19:00
    NOS Jeugdjournaal