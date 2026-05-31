Zomerse avonturen in juni op Cartoon Network
Maak kennis met Lana, een pittige en eigenzinnige 12-jarige die geen uitdaging uit de weg gaat. Samen met haar kleurrijke bemanning doorkruist ze de Tien Rijken, een wereld vol verrassingen, verborgen schatten en mysterieuze wezens.
'Lana Langbaard'
Vanaf maandag 1 juni – elke weekdag om 18.00 uur
Gewapend met haar nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en een onverzadigbare liefde voor pannenkoeken, stort Lana zich in het ene avontuur na het andere.
Onderweg komt ze oog in oog te staan met bijzondere beesten, lost ze raadselachtige mysteries op en ontdekt ze plekken waar niemand ooit eerder kwam. Maar het zijn vooral de vriendschappen en de onverwachte wendingen die haar reis zo bijzonder maken.
Bereid je voor op een flinke dosis actie, humor en hartverwarmende momenten. Kijk vanaf 1 juni elke weekdag om 18.00 uur naar de nieuwe afleveringen van seizoen 1 van 'Lana Langbaard' op Cartoon Network en HBO Max.
'Verken de Kreek'
Vanaf maandag 22 juni – elke dag om 17.30 uur
Stap binnen in de wereld van de kreek, een plek waar fantasie tot leven komt en elke dag een nieuw avontuur brengt. Samen met Craig en zijn beste vrienden ontdek je verborgen paadjes, geheime plekken en ontmoet je de meest uiteenlopende figuren die de kreek hun thuis noemen.
Of het nu gaat om spannende queestes, creatieve spelletjes of het oplossen van kleine en grote uitdagingen: in de kreek is niets te gek. Het is een wereld waar vriendschap centraal staat en waar verbeelding de grenzen bepaalt.
Laat je meeslepen door de speelse energie en de warme dynamiek van Craig en zijn vrienden. 'Verken de Kreek' vanaf maandag 22 juni, elke dag om 17.30 op Cartoon Network.
https://www.cartoonnetwork.nl/
Meer artikels over Cartoon Network BE
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuwe documentaire 'The Cult of the Real Housewife' op TLC
- De WK-koorts begint bij Ziggo Sport
- Wilfred Genee presenteert nieuw programma 'Mi Dushi: Wat is dan liefde?'
- Wie wordt de beste danser van de Lage Landen en wint 'So You Think You Can Dance'?
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Zomerse avonturen in juni op Cartoon Network
- Ontdek nieuwe afleveringen van jouw favorieten op Cartoonito
- Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben
- Highlights bij CANAL+ en CANAL+ Action in juni
- Dit is TV5MONDE in juni
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' is zondag in Maastricht
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- 'FM op 5' over bijzonder opnames van The Nits
- Belle Perez brengt live haar grootste hits tijdens De Foute Party van Qmusic
Multimedia SPOTLIGHT
-
De Meilandjes klinken op nieuw Italiaans verbouwavontuur
-
Bloedhete tango in finale van 'So You Think You Can Dance'
-
Wie wint 'So You Think You Can Dance'?
-
Herbeleef seizoen 10 van 'The Voice' in drie minuten
-
Erik Van Looy kondigt eerste namen aan van 'De Slimste Mens ter Wereld'
-
VTM haalt 'Expeditie Robinson' terug naar Vlaanderen!
-
Belle Perez komt naar De Foute Party
-
Viktor Verhulst brengt laatste brieven aan Samson terug
-
Maak het mee! De seizoensfinale van 'Familie'
-
'Ex On The Beach: Double Dutch' exclusief te zien op Streamz
-
Kijk eerste beelden van nieuw seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch'
-
Laura krijgt het moeilijk in 'Huis Gemaakt'
-
Jade Mintjens in gloednieuw Play-programma 'Jade & de Belgen'
-
'Ze Zeggen Dat' Dina Tersago nog nooit zo gestrest was
-
'Heel Mijn Hart' toont een emotionele onthulling
-
'Spider-Noir' nieuw te zien op Prime Video
-
'RAUW': een openhartig portret van sterrenchef Nick Bril
-
Stan Van Samang brengt 'een ster' naar 'Florentina'
-
Haar in de boter bij Spor-voorzitters Rik en Sam
-
EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
-
Dit was de Q-Lift Off met Berre!
-
Coaches van 'The Voice' reageren op gemene comments over zichzelf
-
Same city, final chapter. merci, Paris.
-
Een heel weekend K3 bij VTM!
-
Viktor Verhulst deelt eigen nostalgische herinneringen
-
Joshua en Noah gooien traditioneel rollenpatroon om in 'SYTYCD'
-
Kijk nu de officiële trailer van 'KYLIE'
-
'Jack Ryan: Ghost War' nieuw te zien op Prime Video
-
'Ze Zeggen Dat' onderzoekt de orgasmekloof
-
Kijk naar de reünie van 'The Real Housewives of Antwerp'
Kijktip van de dag
Na weken vol audities, callbacks en studioshows is het zover: de grote finale van 'So You Think You Can Dance'. Zes dansers strijden in solo's, duo's en voor het eerst ook trio's om de titel én een unieke danskans in Los Angeles. Wie wint 'So You Think You Can Dance 2026'?
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.