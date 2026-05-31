Topfavoriet Bas wint 'The Voice van Vlaanderen' 2026

Zomerse avonturen in juni op Cartoon Network

zondag 31 mei 2026
Foto: © Cartoon Network/Day One MPM 2026

Maak kennis met Lana, een pittige en eigenzinnige 12-jarige die geen uitdaging uit de weg gaat. Samen met haar kleurrijke bemanning doorkruist ze de Tien Rijken, een wereld vol verrassingen, verborgen schatten en mysterieuze wezens.

'Lana Langbaard'
Vanaf maandag 1 juni – elke weekdag om 18.00 uur


Gewapend met haar nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en een onverzadigbare liefde voor pannenkoeken, stort Lana zich in het ene avontuur na het andere.

Onderweg komt ze oog in oog te staan met bijzondere beesten, lost ze raadselachtige mysteries op en ontdekt ze plekken waar niemand ooit eerder kwam. Maar het zijn vooral de vriendschappen en de onverwachte wendingen die haar reis zo bijzonder maken.

Bereid je voor op een flinke dosis actie, humor en hartverwarmende momenten. Kijk vanaf 1 juni elke weekdag om 18.00 uur naar de nieuwe afleveringen van seizoen 1 van 'Lana Langbaard' op Cartoon Network en HBO Max.

'Verken de Kreek'
Vanaf maandag 22 juni – elke dag om 17.30 uur

Stap binnen in de wereld van de kreek, een plek waar fantasie tot leven komt en elke dag een nieuw avontuur brengt. Samen met Craig en zijn beste vrienden ontdek je verborgen paadjes, geheime plekken en ontmoet je de meest uiteenlopende figuren die de kreek hun thuis noemen.

Of het nu gaat om spannende queestes, creatieve spelletjes of het oplossen van kleine en grote uitdagingen: in de kreek is niets te gek. Het is een wereld waar vriendschap centraal staat en waar verbeelding de grenzen bepaalt.

Laat je meeslepen door de speelse energie en de warme dynamiek van Craig en zijn vrienden. 'Verken de Kreek' vanaf maandag 22 juni, elke dag om 17.30 op Cartoon Network.

Persbericht Cartoon Network/Day One MPM
https://www.cartoonnetwork.nl/
'So You Think You Can Dance' - finalisten (VTM)

Na weken vol audities, callbacks en studioshows is het zover: de grote finale van 'So You Think You Can Dance'. Zes dansers strijden in solo's, duo's en voor het eerst ook trio's om de titel én een unieke danskans in Los Angeles. Wie wint 'So You Think You Can Dance 2026'?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

  • 18:10
    Dagelijkse kost
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 18:25
    Ridley
    19:54
    Het weer
  • 18:45
    De Hoppers
    19:05
    De Raad van Soekie
  • 18:10
    Expeditie Pairi Daiza
    19:00
    VTM Nieuws
  • 17:45
    Snackmasters
    18:55
    Steenrijk, Straatarm
  • 18:40
    How I Met Your Mother
    20:35
    De Patrick
  • 18:40
    Ultimate Police Interceptors
    22:30
    The People vs. Larry Flynt
  • 18:10
    ER
    00:45
    Suits
  • 18:50
    SOS Piet
    19:25
    Drie mannen onder een dak
  • 18:00
    De Container Cup
    18:55
    De Spor XL: kleine jongens dromen groot
  • 18:35
    Criminal Minds
    20:25
    CIA
  • 18:25
    3rd Rock From the Sun
    20:35
    Walking Tall
  • 18:20
    Komen Eten
    20:35
    Junior Bake Off Vlaanderen
  • 18:50
    Killer at the Crime Scene
    20:30
    The Chameleon Killer
  • 18:51
    Business Branding Infini Nieuwpoort
    18:55
    Huur een stuur
  • 18:33
    De kunstenaar
    18:55
    Seventies To Seven
  • 18:35
    Over (h)eerlijke groenten
    19:25
    De Zomertafel
  • 18:00
    Hope Street
    18:55
    Return to Paradise
  • 18:10
    Law & Order: Special Victims Unit
    19:05
    The Resident
  • 18:15
    NOS Studio Sport
    19:00
    Onze boerderij: de oogst
  • 18:15
    Walking With Dinosaurs
    19:05
    18 miljoen mensen
  • 18:40
    Welkom in de jaren 70 en 80
    19:00
    NOS Jeugdjournaal