Nieuw seizoen 'In The Eye of the Storm' bij Discovery

zaterdag 9 augustus 2025
Foto: © Discovery Benelux 2025

Op 26 april 2024 ontwikkelde boven het midden van Amerika een supercel van ongekende omvang die leidde tot meer dan driehonderd tornado's.

Aan de hand van smartphonebeelden van ooggetuigen, cameraopnames van ervaren ‘stormchasers’ en uitleg door weerexperts wordt de ontwikkeling van deze allesverwoestende supercel tot in detail geanalyseerd en in beeld gebracht.


Te zien is hoe in Nebraska een complete serie treinwagons omver wordt geblazen (en naverteld door een van de machinisten!) en een stormjager bijna onder een gekantelde vrachtwagen terechtkomt. Ook de passagiers van een auto in Oklahoma die rakelings onder rondvliegend puin terechtkomen, mogen achteraf van geluk spreken.

Deze extreme supercel staat centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'In The Eye of the Storm', waarbij te zien is hoe de tornado’s tekeergingen en schade aanrichtten aan alles wat op hun pad lag. Ook andere stormen razen voorbij in dit indrukwekkende programma dat de extreme en helaas ook levensgevaarlijke kracht van deze natuurverschijnselen van dichtbij laat zien.

'In The Eye of the Storm', vanaf zaterdag 9 augustus om 20.30 uur op Discovery.


Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
