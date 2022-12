Netflix komt met documentaire over 'Suzan & Freek'

Netflix komt met een documentaire over het populaire zangduo uit Nederland: Suzan & Freek. De documentaire zoomt in op het leven van het liefdeskoppel uit de Achterhoek en hoe zij, ondanks een drukke carrière en alle showbizz hectiek, dicht bij zichzelf weten te blijven.

'Suzan & Freek: Tussen Jou en Mij' is geproduceerd door NewBe en verschijnt begin 2023 op Netflix.

Suzan & Freek: ''Ons leven lijkt wel een film' zeiden we de afgelopen jaren gekscherend tegen elkaar, en stiekem zijn we dan ook heel trots dat dat nu ook écht het geval is. Na 2 jaar thuis ‘wachten’ tijdens corona was het afgelopen jaar voor ons enorm overweldigend. Er waren zoveel dingen die we voor het eerst meemaakten: twee keer in een uitverkochte Ziggo Dome, per helikopter naar festivals en een bomvolle agenda, met alle hectiek die daarbij komt kijken. In alle drukte kwamen we soms ogen en oren tekort en we zijn dan ook heel blij dat dit allemaal van dichtbij is vastgelegd zodat we het zelf ook nog eens kunnen herbeleven.'

'Over Suzan & Freek: Tussen Jou en Mij'

Wanneer je wereld van de één op de andere dag op z’n kop staat, is de druk om overeind te blijven hoog. In een tijd waarin iedereen zich over alles wil uiten, altijd op zoek is naar ‘the next big thing’ en achter ieder verhaal wordt gezocht naar drama, lijkt zangduo Suzan en Freek juist rust te vinden. Temidden van alle hectiek vormen zij juist een sterk team.

Soms is het gewoon mooi zoals het is en is het delen van precies dat verhaal juist hetgeen wat een ander kan inspireren.

