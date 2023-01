Nederlandse comedy serie 'LOL: Last One Laughing' vanaf vrijdag op Prime Video

'LOL: Last One Laughing', is een 6 delige comedy show die gepresenteerd wordt door de Vlaamse comedians Philippe Geubels en Jeroom Snelders.

Voor deze show laten tien Nederlandse top comedians zich zes uur lang samen in een ruimte opsluiten, waar ze elkaar aan het lachen proberen te maken. De presentatoren houden de comedians via meer dan 50 camera’s goed in de gaten, want wie lacht, verliest en moet het spel verlaten. Wie het laatst lacht wint de wedstrijd met als hoofdprijs €50.000, die naar een door de winnaar gekozen goed doel gaat.

Naast Philippe Geubels zijn de 10 strijdende comedians Henry van Loon, Tineke Schouten, Roué Verveer, Ruben van der Meer, Nienke Plas, Rayen Panday, Stefano Keizers, Alex Ploeg, Soundos El Ahmadi en Bas Hoeflaak. 'LOL: Last One Laughing' is exclusief te zien op Prime Video, en laat het publiek in Nederland en wereldwijd, in meer dan 240 landen en gebieden, kennismaken met een aantal van de beste Nederlandse komische talenten.

'LOL: Last One Laughing' in Nederland volgt op het succes van het wereldwijde serie format van Prime Video, dat eerder is uitgebracht in Japan, Mexico, Brazilië, Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.