National Geographic onthult digitale replica van Titanic in nieuwe documentaire

Op 14 april is het precies 113 jaar geleden dat de R.M.S. Titanic zonk - een gebeurtenis die wereldwijd al meer dan een eeuw voor fascinatie zorgt.

De nieuwe 90 minuten-durende baanbrekende documentaire 'Titanic: the Digital Resurrection' van National Geographic biedt nieuwe inzichten in 's wereld meest beruchte scheepsramp. Dankzij exclusieve toegang tot geavanceerde onderwaterscantechnologie hebben wetenschappers een 1-op-1 replica van de Titanic kunnen maken, gebaseerd op 715.000 4K-beelden.

In 2022 leidde de bekroonde en baanbrekende filmmaker Anthony Geffen en zijn team het diepzeescanbedrijf Magellan bij het grootste onderwater-3D-scanproject ooit, waarbij het wrak op 3.800 meter diepte in de Noord-Atlantische Oceaan werd vastgelegd. Gedurende drie weken verzamelde het team 16 terabytes aan data, 715.000 beelden en 4K-beelden, en legden zo de Titanic vast in ongeëvenaard detail. Na bijna twee jaar analyse komt een team van leidende historici, ingenieurs en forensische experts, waaronder Titanic-analist Parks Stephenson, metallurg Jennifer Hooper en kapitein Chris Hearn, samen in de documentaire om de laatste momenten van het schip te reconstrueren. Op basis van de bevindingen worden in de documentaire mythes ontkracht en nieuwe inzichten onthuld over wat er daadwerkelijk is gebeurd tijdens de scheepsramp in 1912.

Stephenson, Hooper en Hearn analyseren het wrak met een levensgroot LED-decor, waarbij ze virtueel het schip verkennen. Van de machinekamer waar ingenieurs dapper doorwerkten om de lichten aan te houden tot het bittere einde tot de eersteklashutten waar het schip in tweeën scheurde: de scan brengt ze oog in oog met waar de tragedie zich voltrok.

Belangrijke bevindingen

Een open stoomventiel

Het team ontdekte een open stoomventiel, wat bevestigt wat ooggetuigen hadden verklaard: ingenieurs in de machinekamer bleven twee uur na de botsing op hun post om de stroom in stand te houden en noodsignalen te sturen. De 35 machinisten redden honderden levens, maar kwamen zelf om in de machinekamer.

Fragmenten van de romp

Door rompfragmenten als een puzzel te reconstrueren, heeft het team beelden kunnen maken van de laatste momenten van het schip. De Titanic brak niet doormidden, maar werd gewelddadig uit elkaar getrokken, waarbij eersteklashutten — mogelijk het toevluchtsoord van passagiers zoals J.J. Astor en Benjamin Guggenheim — als eerste instortten.

Eerste Officier William Murdoch

Verdere analyse van de digitale scans bieden aanvullend bewijs dat Eerste Officier Murdoch ten onrechte werd beschuldigd van plichtsverzuim. De positie van een reddingsboothouder, nu in detail in hoge resolutie zichtbaar, toont aan dat de bemanning zich voorbereidde om een reddingsboot te lanceren, vlak voor het overspoelen van de stuurboordzijde. Dat bevestigt de verklaring van Tweede Officier Charles Lightoller dat Murdoch door de zee werd meegesleurd.

In de 90 minuten-durende documentaire wordt de 40 vierkante kilometer grote wraksite onderzocht. Het is bezaaid met honderden persoonlijke bezittingen van passagiers, zoals (zak)horloges, portemonnees, gouden munten, haarspelden, schoenen en een haaientand-bedel. De voorwerpen geven inzicht in de levens van de slachtoffers. Historica Yasmin Khan en haar team koppelden de voorwerpen aan hun oorspronkelijke eigenaars. Daarnaast tonen de scans de achteruitgang van het wrak, waarbij iconische delen al zijn ingestort. Maar dankzij de digitale replica blijft de Titanic echter bewaard in de perfecte staat zoals het schip er in 2022 uitzag. Het stelt zijn plaats in de geschiedenis veilig voor toekomstige generaties en markeert een nieuw tijdperk in de onderwaterarcheologie.

'Titanic: the Digital Resurrection' is geproduceerd door Atlantic Productions voor National Geographic. Anthony Geffen is producent, Lina Zilinskaite senior producent en Fergus Colville regisseur. Simon Raikes en Chad Cohen zijn uitvoerend producenten voor National Geographic.

'Titanic: the Digital Resurrection', maandag 14 april om 21.30 in première op National Geographic. Vanaf 14 april om 23.00 is de documentaire ook te streamen op Disney+.