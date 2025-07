Aanranding meisje, doodsbedreiging agent en woningoverval in 'Opsporing Verzocht'

In de nacht van 13 op 14 juni is op de Van Eijsingabrug in Oegstgeest een 17-jarige meisje aangerand door een fietser. Het is een man met een zeer specifiek uiterlijk, zo had hij een baard en een lange vlecht.

In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' vertelt zijn slachtoffer hoe ze die nacht werd achtervolgd en wordt een compositietekening van de verdachte getoond.

Doodsbedreiging agent Spijkenisse

Bij het politiebureau in Spijkenisse is in mei een envelop met een doodsbedreiging voor één van de daar werkzame agenten achtergelaten. Degene die de envelop met de doodsbedreiging in de brievenbus stopt is gefilmd. De politie hoopt dat de identiteit van deze persoon snel duidelijk wordt door tips van de kijkers.

Drie mannen bedreigen echtpaar waarvan de man Alzheimer heeft

De politie heeft gisteravond een bulk-sms verstuurd aan iedereen die in de vroege ochtend van maandag 26 mei in (de omgeving van) Wamel was. Drie mannen pleegden die nacht een woningoverval bij een echtpaar van in de 80. Dat was een zeer traumatische ervaring voor de bewoners, met name voor de vrouw. Zij verzorgt haar man die Alzheimer heeft en was tijdens de overval bang dat hij iets zou doen dat geweld zou kunnen uitlokken. In de uitzending vertelt ze over de nacht, wordt een reconstructie van de overval getoond en is er een oproep naar twee specifieke getuigen.

Verder onder andere opnieuw aandacht voor de rellen op 1 mei in Scheveningen, beelden van een explosie in Roermond met een dader met een apart loopje en meer informatie over twee aanhoudingen naar aanleiding van eerdere uitzendingen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 15 juli om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.