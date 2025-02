Maandag in 'Docu Night' op National Geographic: 'The Cave'

National Geographic gelooft dat prachtige en uitzonderlijke verhalen de kracht hebben om mensen te inspireren. Sinds oktober vorig jaar heeft de zender National Geographic een wekelijkse 'Docu Night' waarbij zowel gloednieuwe documentaires als ongekende klassiekers worden vertoond op een vast tijdstip in de week.

In deze documentaire staat de jonge kinderarts Amani aan het hoofd van een ondergronds ziekenhuis in Syrië. Samen met haar collega’s Samaher en dokter Alaa trotseert ze de dagelijkse realiteit van oorlog. In deze benauwende ondergrondse wereld werken zij zij aan zij met mannelijke collega's, een daad van verzet tegen de patriarchale samenleving boven de grond. 'The Cave' is een ontroerend en krachtig portret van moed, veerkracht en menselijkheid in de meest onmenselijke omstandigheden.

'The Cave', maandag 10 februari om 21.30 uur op National Geographic.