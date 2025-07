Kijk vrijdag naar 'Treasure Hunters Down Under' op Discovery

Gewapend met slechts een schep en een metaaldetector gaan zes teams van moderne schatzoekers in AustraliŽ op zoek naar waardevolle items vlak onder de aardoppervlakte.

Van de stranden van Sydney tot de uitgestrekte Outback zoeken ze naar verloren sierraden, oude munten en natuurlijk goud. Het is een serieuze bezigheid die erg lucratief kan zijn als ze de jackpot vinden. Maar soms moeten ze dagen speuren zonder resultaat. Zoals Michael en Max die op het strand zoeken naar wat strandgasten mogelijk verloren zijn. Maar de eerste uren vinden ze vooral kinderspeelgoed, lipjes van blikjes of goedkope sierraden.

Andrew en Michelle pakken het grootser aan in de zogeheten Golden Triangle waar ze hopen de goudklompjes te vinden die door eerdere goudzoekers zijn gemist.

Het ervaren koppel Colleen en Warren zoekt op een plek waar ooit een levendige woongemeenschap was in de hoop op oude verloren muntstukken. Zij doen dit werk al veertig jaar en zouden niet zonder willen. Wat vinden zij allemaal down under de grond?

'Treasure Hunters Down Under', vanaf vrijdag 18 juli om 21.30 uur op Discovery.