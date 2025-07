Kijk 'Mini Reni' vanaf zaterdag op HGTV

Je hoeft geen kamers te slopen of muren te verplaatsen als je een nieuwe look van je huis wilt. In de nieuwe serie 'Mini Reni' laat ontwerpster Joanna Gaines zien dat je met enkele slimme en artistieke aanpassingen je woning miraculeus kunt transformeren.

Slechts door het gebruik van verf, behang en tegels en door het plaatsen van nieuw meubilair. Niet alleen kan Joanna haar mini-renovaties op deze manier opleveren voor een laag budget, ze weet het ook binnen een week te realiseren. Daarvoor koopt ze ook lokaal in en alleen bij zaken die snel kunnen leveren. Zo tovert ze een saaie woning binnen zeven dagen om tot een stijlvol huis met heel nieuw karakter. En dat voor slechts 15 duizend dollar.

Ze schuwt niet om aanpassingen ‘on the job’ te veranderen als ze het toch niets vindt. Zo geeft ze de muren toch een andere kleur als blijkt dat dat beter oogt en trekt ze het behang verder door dan ze aanvankelijk van plan was. Het kost een halve dag meer werk, maar ze blijft nog altijd binnen de planning. En het resultaat is werkelijk fantastisch. 'Mini Reni', vanaf zaterdag 26 juli om 20.30 uur op HGTV.