Kijk 'First Time Fixer' op HGTV

dinsdag 11 november 2025
Foto: © HGTV 2025

Een opknappertje opkopen en dan zelf verbouwen – voor veel mensen is het een droom, anderen doen het gewoon. In 'First Time Fixer' trekken enkele aanpakkers de stoute werkschoenen aan om een krotwoning om te toveren tot een paleisje.

Zo ook de zussen Olivia en Cher in de eerste aflevering van dit nieuwe leuke seizoen. Hun oog viel op een schattige jaren twintig-woning in hun woonplaats Newburgh in New York die helemaal van hout is. Het stond al lang te koop en er bestonden geen foto’s van de binnenkant. Met een reden, want de kamers waren flink uitgewoond door katten en kakkerlakken die hun sporen en stank hadden achtergelaten, tot ver achter de houten plinten.


De zussen deinsden er niet voor terug, ook niet voor de vlooienplaag en diverse bijenkoloniën die ze ook nog aantroffen. Met minimale ervaring en maximale motivatie proberen ze het huis in twaalf weken klaar te maken voor verhuur. Kunnen deze nieuwbakken bouwvrouwen de klus klaren? En hoe vergaat het de andere ‘first time fixers’?

'First Time Fixer', vanaf woensdag 12 november om 20.30 uur op HGTV.


Kijktip van de dag

'Alloo bij de Verkeerspolitie' (VTM)

Gsm-gebruik achter het stuur blijft een pest in het verkeer. Abdel maakt het nog maar eens duidelijk: een boete van meer dan honderd euro en een rijverbod van twee weken. Marc detecteert een chauffeur zonder correcte inschrijving en/of nummerplaat.

'Alloo bij de Verkeerspolitie', om 21.50 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

  • 08:10
    Kapot gaan
    06:00
    In bed met Olly
  • 07:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Wat een feestdag
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 08:00
    Nachtwacht
    05:45
    Geen uitzending
  • 08:00
    Echte Verhalen: De Buurtpolitie
    01:40
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    00:00
    Andy en de Baksteen Belgen
  • 06:00
    Qmusic
    01:05
    The Big Bang Theory
  • 07:00
    Willy
    01:25
    Geen uitzending
  • 07:30
    Christmas Class Reunion
    01:30
    Joe
  • 06:00
    Joe
    00:40
    SOS Piet
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    01:50
    De Tafel van Tine
  • 08:05
    Modern Family
    01:25
    FBI
  • 05:00
    Geen uitzending
    01:25
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 07:20
    The Block Australia
    01:15
    Age Gap Love
  • 07:35
    Cold Case
    01:05
    Rizzoli & Isles
  • 08:00
    De Tafel van Athumi
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:06
    Tooldokter
    00:00
    Oh What A Night
  • 08:00
    De Chalet aan de Semois
    01:05
    Winterse Kost
  • 07:45
    Midsomer Murders
    01:10
    The Outlaws
  • 08:10
    Make You Laugh Out Loud
    01:00
    Hudson & Rex
  • 08:10
    Goedemorgen Nederland
    01:10
    Pauw & De Wit
  • 08:00
    BinnensteBuiten
    01:10
    Ongehoord Nieuws
  • 08:11
    Zin in Zappelin
    01:25
    Eva