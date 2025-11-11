Kijk 'First Time Fixer' op HGTV

Een opknappertje opkopen en dan zelf verbouwen – voor veel mensen is het een droom, anderen doen het gewoon. In 'First Time Fixer' trekken enkele aanpakkers de stoute werkschoenen aan om een krotwoning om te toveren tot een paleisje.

Zo ook de zussen Olivia en Cher in de eerste aflevering van dit nieuwe leuke seizoen. Hun oog viel op een schattige jaren twintig-woning in hun woonplaats Newburgh in New York die helemaal van hout is. Het stond al lang te koop en er bestonden geen foto’s van de binnenkant. Met een reden, want de kamers waren flink uitgewoond door katten en kakkerlakken die hun sporen en stank hadden achtergelaten, tot ver achter de houten plinten.

De zussen deinsden er niet voor terug, ook niet voor de vlooienplaag en diverse bijenkoloniën die ze ook nog aantroffen. Met minimale ervaring en maximale motivatie proberen ze het huis in twaalf weken klaar te maken voor verhuur. Kunnen deze nieuwbakken bouwvrouwen de klus klaren? En hoe vergaat het de andere ‘first time fixers’?

'First Time Fixer', vanaf woensdag 12 november om 20.30 uur op HGTV.