Kijk een nieuw seizoen van '90 Day Fiancé: Happily Ever After' op TLC

Foto: © TLC 2025

In een nieuw seizoen van '90 Day Fiancé: Happily Ever After' kijken we hoe het gaat met de koppels uit vorige seizoenen. Hoe gaat het met Darcey die op het punt staat vijftig te worden en dat gaat vieren met haar nieuwe Bulgaarse liefde Georgi die dertien jonger is.