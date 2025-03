In maart staat The HISTORY Channel in teken van spionnen, gangsters en mysteries

De maand maart start sterk met 'The Lost Women Spies'. In 2000 werden in een tuinhuisje in Cornwall dozen met geheime dossiers gevonden over de eerste vrouwelijke Britse spionnen die tijdens de oorlog het front opliepen.

Vera Atkins, die deze spionnen leidde, verzamelde deze documenten om te begrijpen wat er met de vermiste spionnen was gebeurd. De dossiers werden verzegeld tot na haar dood, maar het verhaal kan nu eindelijk worden onthuld. Te zien vanaf 9 maart elke, zondag om 19.25 uur.

In 'Mysteries Unearthed' worden onwerkelijke ontdekkingen gedaan. De serie, gepresenteerd door Danny Trejo, duikt in mysterieuze objecten, verloren gegane locaties en mythische wezens. Vanaf 17 maart elke maandag om 20.30 uur te bekijken. De tweedelige documentaire 'Kursk' vertelt het verhaal van de gelijknamige onderzeeër, die in augustus 2000 na een explosie in de Barentszzee vast kwam te zitten. Het belicht de Russische weigering om buitenlandse hulp te accepteren en de invloed van deze tragedie op de politiek en het leiderschap van Vladimir Poetin. Te zien vanaf 25 maart, elke dinsdag om 22.20 uur. 'Gangland Chronicles' biedt een faschinerende blik op beruchte criminele organisaties. Elke aflevering behandelt drie momenten van maffia's, kartels en motorbendes, met bekende gangsters en exclusieve interviews.

THE LOST WOMEN SPIES

Vanaf 9 maart elke zondag om 19.25 uur

In 2000 werden in een tuinhuisje in Cornwall dozen met topgeheime dossiers gevonden. Ze beschreven de levens en codenamen van de eerste vrouwelijke Britse agenten die tijdens de oorlog naar het front werden gestuurd. De Britse spionnenmeester, Vera Atkins, had verraad gepleegd door de papieren te bewaren, maar ze had er een reden voor.

Tijdens de oorlog had premier Churchill wanhopig buitenlandse agenten nodig. Vrouwen mochten niet aan het front vechten, maar konden wel als spionnen op pad worden gestuurd, achter de vijandelijke linies. Vera kreeg de leiding over de vrouwelijke spionnen en toen velen van hen tijdens de oorlog vermist raakten en nooit meer terugkeerden, was ze vastbesloten om erachter te komen wat er met hen was gebeurd – ondanks dat de Britse autoriteiten hiertegen waren.

Vera's dossiers werden verzegeld tot na haar dood, maar het verhaal van de vrouwelijke spionnen en de spionnenmeester, dat meer dan vijftig jaar geheim is gebleven, kan nu worden onthuld.

MYSTERIES UNEARTHED WITH DANNY TREJO

Vanaf 17 maart elke maandag om 20.30 uur

'Mysteries Unearthed' verkent een aantal van de belangrijkste ontdekkingen ter wereld die op de meest onverwachte en toevallige manieren zijn gedaan.

De serie wordt gepresenteerd en verteld door Danny Trejo ('Machete', 'Spy Kids', 'Desperado') en belicht mysterieuze voorwerpen, verloren gegane locaties, culturele relikwieën, staatsgeheimen en mythische wezens. Of het nu onder de grond ligt, verborgen is in ijs of diep onder water, de wereld zit vol mysteries die wachten om te worden opgegraven.

Van gevaarlijke explosieven en dodelijke vloeken die mensen in gevaar brengen tot schatten die op de meest onwaarschijnlijke manieren zijn gevonden, elke aflevering gaat dieper in op de mensen, de plaatsen en de historische betekenis van deze ontdekkingen. En soms kun je al geschiedenis schrijven door op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, want niets blijft voor altijd verborgen.

KURSK: 10 DAYS THAT SHAPED PUTIN

Vanaf 25 maart elke dinsdag om 22.20 uur

Deze tweedelige documentaire vertelt een urgent verhaal van politiek drama, militaire moed en verlies in een bepalend moment in de geschiedenis van het moderne Rusland.

'Kursk: 10 Days That Shaped Putin' is een dramatisch en forensisch onderzoek naar de gebeurtenissen in augustus 2000, nadat een groep overlevenden door een explosie aan boord van de onderzeeër Kursk op de bodem van de Barentszzee vast kwam te zitten. Waarom duurde het zo lang voordat de Russen internationale hulp accepteerden? Hoe veranderde deze crisis en de daaropvolgende berichtgeving Rusland? En, nog belangrijker, hoe heeft het het traject van Vladimir Poetin de nieuwe president van Rusland vormgegeven?

De documentaire belicht getuigenissen uit de eerste hand van betrokkenen, van president Bill Clinton tot de families van de groep aan boord van de onderzeeboten en een Amerikaanse commandant van de onderzeeër die het zelf meemaakte. De documentaire neemt je mee achter de gesloten deuren van het Witte Huis en onder de oppervlakte met reddingsduikers die uiteindelijk de getroffen onderzeeër bereiken.

GANGLAND CHRONICLES

Vanaf 27 maart elke donderdag om 22.20 uur

'Gangland Chronicles' biedt een kijkje in de keuken van een aantal van 's werelds meest beruchte criminele organisaties. Elke aflevering verkent drie legendarische momenten van een specifieke onderwereldgroep, variërend van maffia's en kartels tot motorbendes en gevangenisbendes.

De serie belicht lucratieve geldscheppende praktijken, dodelijke territoriumoorlogen, iconische maffia hits, sluwe informanten en federale inbeslagnames. Met beruchte gangsters zoals Al Capone, Pablo Escobar, El Chapo, John Gotti, Whitey Bulger en Sonny Barger. Interviews met journalisten, auteurs en voormalige leden van deze organisaties bieden een exclusief kijkje in de keuken van deze groepen.

Ook binnenkort te zien:

AMERICAN PICKERS

Vanaf 3 februari elke doordeweekse dag om 17.00 uur

PRISON CHRONICLES

Vanaf 13 februari elke donderdag om 20.30 uur

FORGED IN FIRE

Vanaf 19 februari elke woensdag om 20.30 uur