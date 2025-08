'I Cut Off His Penis: The Truth Behind The Headlines' nieuw op TLC

Een even schokkend als gruwelijk nieuwsbericht ging in 1993 de hele wereld over: de Amerikaanse Lorena Bobbitt had de penis van haar man afgesneden en weggegooid uit het raam van haar auto.

Het bleek niet de eerste keer dat een vrouw dit bij een man had gedaan en ook zeker niet de laatste. Dat is te zien in de niets verhullende serie 'I Cut Off His Penis: The Truth Behind The Headlines'. Het programma kijkt verder dan deze opvallende amputaties en zoomt ook in op de redenen waarom vrouwen kiezen voor deze zogeheten 'penicide'.

Zo vertelt Lorena Bobbit ruim 30 jaar na dato hoe ze tot deze daad kwam, waarbij een huwelijk vol misbruik en geweld het belangrijkste motief bleek. Ook andere vrouwen vertellen hoe deze zaak hen inspireerde hetzelfde te doen bij hun gewelddadige man. Maar er is ook het verhaal van een man die zomaar slachtoffer werd zonder daarvoor enige aanleiding gegeven te hebben. Ook vertellen experts in deze boeiende serie waarom juist de amputatie van de penis zo tot de verbeelding spreekt en nieuwswaardige impact heeft.

