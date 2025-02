'Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of Isis' in 'Docu Night' op National Geographic

National Geographic gelooft dat prachtige en uitzonderlijke verhalen de kracht hebben om mensen te inspireren. Sinds oktober vorig jaar heeft de zender National Geographic een wekelijkse 'Docu Night' waarbij zowel gloednieuwe documentaires als ongekende klassiekers worden vertoond op een vast tijdstip in de week.

Verwacht een reeks van adembenemende documentaires, waarbij de zender het nieuwe kwartaal start met de drie meesleepende documentaires: 'Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of ISIS', een indringende blik op de Syrische burgeroorlog en de opkomst van ISIS; 'Apollo missions to the Moon', een viering van de historische reizen naar de maan; en 'The Cave', een krachtig portret van een ondergronds ziekenhuis tijdens de belegering van Oost-Ghouta. Elke maandagavond neemt Docu Night je mee op een inspirerende reis over diverse maatschappelijke onderwerpen, conflicten en gebeurtenissen uit het verleden.

'Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of Isis'

De documentaire 'Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of ISIS', neemt je mee op een aangrijpende en onthutsende reis door de Syrische burgeroorlog en de opkomst van ISIS. Met intense beelden van de Free Syrian Army en de verwoesting van Aleppo toont de film de rauwe werkelijkheid van een wereld in chaos. Hell on Earth brengt op confronterende wijze de menselijke kant van deze tragedie in beeld en laat je niet alleen nadenken over de gruwelijkheden, maar ook over de kracht en veerkracht van de mensen die erdoor getroffen zijn.

'Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of Isis', maandag 3 februari om 21.30 uur op National Geographic.