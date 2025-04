'Gypsies Next Door' donderdag nieuw op TLC

Gypsy's en travelers trekken al eeuwen rond in Groot-Brittannië, maar worden lang niet door iedereen geaccepteerd. Omdat ze openbare grond bezetten en voor veel overlast zouden zorgen.

De documentaireserie 'Gypsies Next Door' onderzoekt deze problematiek van dichtbij door enkele gypsy’s te volgen en te praten met hun buren. Gypsy Johnny vertelt dat hij vooral van de vrijheid houdt die het nomadenbestaan hem biedt. Zijn vrouw, die geen gypsy is, wordt wel gek van het feit dat ze geen post kunnen ontvangen en geen aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. Nu hun zoon naar de middelbare school gaat, besluiten ze toch in een vaste woning te gaan wonen. Om zijn oude leven niet compleet op te geven, wil Johnny zijn paard in de garage stallen. Maar of zijn nieuwe buren daar wel zo blij mee zijn. Ook gypsy Tony maakt geen vrienden als hij zijn onderkomen wil neerzetten op een stuk grond dat hij mag huren van een goede vriend. De buren zitten er niet op te wachten en spannen meteen een rechtszaak aan. Niet iedere bewoner blijft hangen in zijn vooroordeel en gaat het gesprek aan met hun nieuwe buren. Kunnen deze gesprekken tot meer onderling begrip leiden?

'Gypsies Next Door', vanaf donderdag 3 april om 20.30 uur op TLC.