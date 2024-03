'Exposed: Naked Crimes' nieuw op Discovery

Een huiveringwekkende huisinbraak, een overval op een pizzeria, een politie-achtervolging in de vroege ochtend en een normale rit naar het werk die bruut onderbroken door een gewelddadige aanval.

Wat deze misdrijven gemeen hebben is niet alleen dat ze op camera zijn vastgelegd, maar dat de daders allemaal poedelnaakt waren! En dat komt blijkbaar vaker voor dan je denkt, blijkt uit de beelden van de niets verhullende serie Exposed: Naked Crimes. Wat te denken van een naakte en gewapende confrontatie met de politie, een blote joyride in een gestolen ATV en een onbedekte man die met een kapmes een benzinestation terroriseert. In dit pikante programma zien we de naakte waarheid achter de meest opzienbarende misdaden.

'Exposed: Naked Crimes', vanaf woensdag 20 maart om 20.30 uur op Discovery.