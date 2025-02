'Eric Clapton's Unplugged' maakt na meer dan 30 jaar comeback op MTV

Voor alle rock-and-roll liefhebbers heeft MTV een geweldige verrassing! MTV presenteert een 90 minuten durende muziekspecial die een nieuw licht werpt op een van de grootste artiesten ter wereld. 'ERIC CLAPTON UNPLUGGED… OVER 30 YEARS LATER', van de bekroonde MTV UNPLUGGED-franchise, ging eind januari in première in geselecteerde bioscopen in de VS en het VK.

De special is te zien op woensdag 12 februari om 20.00 uur bij MTV.

De ster van de MTV UNPLUGGED-serie, Eric Clapton, winnaar van maar liefst 18 Grammy® Awards, bracht in augustus 1992 het iconische ERIC CLAPTON UNPLUGGED uit. Deze onvergetelijke uitvoering van een uur, vond plaats in de Bray Studios in Windsor, Verenigd Koninkrijk. Het album was een enorm succes en domineerde wereldwijd de hitlijsten, waardoor het met meer dan 26 miljoen verkochte exemplaren het bestverkochte live-album aller tijden werd.

Eric Clapton is ook de enige artiest die drie keer is genomineerd voor de Rock and Roll Hall of Fame: als soloartiest en als lid van de bands Yardbirds en Cream. In zijn solocarrière heeft hij wereldwijd 100 miljoen platen verkocht, wat hem een van de meest bestverkopende muzikanten aller tijden maakt.

Drie decennia later brengt de geremasterde editie, ERIC CLAPTON UNPLUGGED… OVER 30 YEARS LATER, exclusieve backstagebeelden en gesprekken met Clapton en zijn team. Hierin delen zij de inspiratie achter specifieke nummers en uitvoeringen, vlak voordat ze het podium betraden.

Tijdens de uitvoering herontdekte Clapton de akoestische essentie van zijn grootste hits zoals Layla en Tears in Heaven. Hij brengt ook een eerbetoon aan de blues, de stijl die hem beïnvloedde, met nummers als Before You Accuse Me (oorspronkelijk opgenomen door Bo Diddley) en Nobody Knows You When You’re Down and Out (van Bessie Smith).

Ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van de opname van het originele concert, is deze jubileumspecial het resultaat van een unieke samenwerking tussen MTV, Surfdog Records en producent John Logsdon. Bruce Gillmer en Vanessa Whitewolf zijn de uitvoerende producenten van MTV, samen met Eric Clapton, Michael Eaton en Dave Kaplan. Alicia Portugal is de Series Executive in Charge en Lisa Lauricella neemt de rol van Series Music Talent Executive op zich.

ERIC CLAPTON UNPLUGGED… OVER 30 YEARS LATER wordt vertoond na de release van MEANWHILE, het nieuwe studioalbum van Clapton.

Hold back the good years met ERIC CLAPTON UNPLUGGED… OVER 30 YEARS LATER op MTV Nederland en België op woensdag 12 februari om 20.00 uur.