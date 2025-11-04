Een nieuw seizoen van 'Helicopter ER' op Discovery

Dit zijn de kandidaten van de vierde week van 'De Slimste Mens ter Wereld'
dinsdag 4 november 2025
Foto: © Discovery Benelux 2025

In het uitgestrekte landschap van Yorkshire, waar ambulances vaak moeilijk kunnen komen, is de traumahelikopter onmisbaar. Smalle landweggetjes, steile wandelpaden en ook de drukke steden maken het werk van de wendbare heli vaak een kwestie van leven of dood.

Een nieuw seizoen van 'Helicopter ER' laat dat opnieuw zien. We vliegen mee met de helikopter als hij te hulp schiet bij een wielrenner die over het muurtje van een brug gevallen is, bovenop de harde rotsen langs de rivier. Binnen een kwartier zijn de vliegende dokters ter plaatse, waar anders meer dan een uur over gedaan zou zijn. Ook de wandelaar die haar enkel ernstig blesseert als ze van een gladde helling valt, heeft geluk dat de heli daar in de buurt kan landen. Net als de passagiers die van de hoger gelegen snelweg raken en acht keer over de kop slaan voordat ze tot stilstand komen. Het laat andermaal zien hoe noodzakelijk deze air ambulances zijn. Als elke seconde telt, is de heli van levensbelang.


'Helicopter ER', vanaf woensdag 5 november om 21.30 uur op Discovery.


Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
