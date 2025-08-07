DAZN op weg naar tv-deal voor Belgisch voetbal: livewedstrijden mogelijk terug bij Telenet en Proximus
Deze 11 Bekende Vlamingen verleggen hun grenzen in 'Special Forces'
Kijk als eerste de start van het laatste seizoen van 'Milo'

Dit zijn de genomineerden voor de MTV VMAs 2025

donderdag 7 augustus 2025

De MTV Video Music Awards staan weer voor de deur. De VMA's vormen het meest spraakmakende muziekevenement van het jaar. De show wordt live uitgezonden op 8 september vanuit de UBS Arena in New York en is te zien in meer dan 150 landen.

Dit jaar worden artiesten gevierd die met hun werk en culturele impact het afgelopen jaar de muziekindustrie hebben vernieuwd en wereldwijde gesprekken op gang hebben gebracht. Aan kop staat Lady Gaga, met maar liefst 12 nominaties. Ze maakt kans op onder andere Video of the Year, Artist of the Year en Best Album, en hoopt haar 18 eerdere VMA-overwinningen verder uit te breiden. Het is de derde keer dat Gaga bovenaan de nominatielijst staat – eerder gebeurde dat in 2010 (13 nominaties) en in 2020 (gelijk met 9). 


Andere grote kanshebbers zijn Bruno Mars (11 nominaties), Kendrick Lamar (10), ROSÉ en Sabrina Carpenter (beiden 8), Ariana Grande en The Weeknd (beiden 7), Billie Eilish (6), Charli XCX (5), en Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus en Tate McRae (elk 4). 

De strijd om de meeste VMA-overwinningen ooit is nog volop bezig, met Beyoncé en Taylor Swift — beiden genomineerd voor Artist of the Year — in een nek-aan-nekrace. Nieuw dit jaar zijn de categorieën Best Country Artiest en Best Pop Artist. 

Nederlandse en Vlaamse kijkers kunnen de VMA’s live en exclusief volgen op MTV Nederland/België in de vroege ochtend van maandag 8 september. De pre-show en rode loper starten om 01.00 uur, gevolgd door de liveshow om 02.00 uur. Herhalingen van de pre-show zijn te zien om 19.20 uur en de liveshow wordt opnieuw uitgezonden om 10.55 uur en 20.15 uur. 

Stem op je favoriet artiest tot 5 september: Vote.MTV.com.


K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht MTV
https://www.mtv.nl/
Meer artikels over MTV NL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Siska Schoeters in 'Durft te Vragen' (foto: EÃ©n - Â© VRT 2020)

De vrijmetselarij, de 'maçons', of ook wel 'de loge' genoemd, is een internationale vrijdenkersbeweging. Ze zijn actief in meer dan zestig landen. België telt ongeveer 25.000 vrijmetselaars. Er hangt heel wat mystiek rond wat de loge nu precies is en doet. Siska bezoekt de tempels van de vrijmetselaars met Alain en Raymonda, beiden grootmeester in de loge. Met Christophe trekt ze door Brussel voor een maçonnieke stadswandeling, waarbij ze de invloed ontdekt van de vrijmetselaars op de architectuur.

'Durf te Vragen', om 21.35 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:35
    Durf te vragen
    06:00
    Zig & Sharko
  • 21:40
    Half Nelson
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 20:55
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 21:15
    Sergio Over De Grens
    02:50
    Geen uitzending
  • 20:30
    Jumanji: The Next Level
    03:10
    Geen uitzending
  • 20:30
    First Man
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    Miami Vice
    07:00
    Willy
  • 21:35
    Selling Super Houses
    02:20
    The X-Files
  • 21:15
    Lang Leve
    06:00
    Joe
  • 21:15
    The Sky Is The Limit All Stars
    04:50
    Geen uitzending
  • 21:35
    Truth Be Told
    02:10
    Neighbours: A New Chapter
  • 21:20
    Hawaii Five-0
    02:00
    Dexter: New Blood
  • 21:20
    Komen eten
    02:00
    Olivia Attwood: The Price of Perfection
  • 21:20
    World's Most Evil Killers
  • 21:40
    Z-Nieuws
    05:12
    Herhalingslus
  • 21:34
    Hobbyklus
    05:55
    Sixties To Six
  • 21:20
    Chris Cooks Cymru
    02:05
    De Gastentafel
  • 21:00
    Grantchester
    02:15
    Rosemary and Thyme
  • 21:30
    NCIS: Los Angeles
    02:30
    First Dates Australia
  • 21:40
    Het mooiste meisje van de klas
    02:35
    EenVandaag
  • 21:30
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 21:25
    Redders op zee
    02:25
    Een huis vol