Dit zijn de genomineerden voor de MTV VMAs 2025

De MTV Video Music Awards staan weer voor de deur. De VMA's vormen het meest spraakmakende muziekevenement van het jaar. De show wordt live uitgezonden op 8 september vanuit de UBS Arena in New York en is te zien in meer dan 150 landen.

Dit jaar worden artiesten gevierd die met hun werk en culturele impact het afgelopen jaar de muziekindustrie hebben vernieuwd en wereldwijde gesprekken op gang hebben gebracht. Aan kop staat Lady Gaga, met maar liefst 12 nominaties. Ze maakt kans op onder andere Video of the Year, Artist of the Year en Best Album, en hoopt haar 18 eerdere VMA-overwinningen verder uit te breiden. Het is de derde keer dat Gaga bovenaan de nominatielijst staat – eerder gebeurde dat in 2010 (13 nominaties) en in 2020 (gelijk met 9).

Andere grote kanshebbers zijn Bruno Mars (11 nominaties), Kendrick Lamar (10), ROSÉ en Sabrina Carpenter (beiden 8), Ariana Grande en The Weeknd (beiden 7), Billie Eilish (6), Charli XCX (5), en Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus en Tate McRae (elk 4).

De strijd om de meeste VMA-overwinningen ooit is nog volop bezig, met Beyoncé en Taylor Swift — beiden genomineerd voor Artist of the Year — in een nek-aan-nekrace. Nieuw dit jaar zijn de categorieën Best Country Artiest en Best Pop Artist.

Nederlandse en Vlaamse kijkers kunnen de VMA’s live en exclusief volgen op MTV Nederland/België in de vroege ochtend van maandag 8 september. De pre-show en rode loper starten om 01.00 uur, gevolgd door de liveshow om 02.00 uur. Herhalingen van de pre-show zijn te zien om 19.20 uur en de liveshow wordt opnieuw uitgezonden om 10.55 uur en 20.15 uur.

Stem op je favoriet artiest tot 5 september: Vote.MTV.com.