Dit zie je in maart op Prime Video

Het liquidatieproces Passage was de omvangrijkste en meest langdurige rechtszaak in Nederland ooit. De eerste zitting was in 2007, de uitspraak in hoger beroep zo'n 10 jaar later.

PACT MET DE DUIVEL

1 MAART

Het was de eerste zaak waar twee kroongetuigen die zelf betrokken waren bij moorden, overeind bleven en de veroordeling tot levenslang van beoogde opdrachtgevers een feit werden. De zaak en alle bijbehorende haken en ogen worden uitgebreid behandeld in de docuserie Pact met de Duivel. Daarnaast werkt de dochter van de tot levenslang veroordeelde Dino Soerel mee; zij vertelt het verhaal van haar vader. De voorloper van het Marengo-proces had veel voeten in de aarde en roept nog altijd veel vragen op. Too big to fail zeggen sommigen. Het kon niet anders, zeggen anderen.

Van rechters tot advocaten; dealofficiers en officiers van justitie; van recherche tot misdaadjournalisten; minister van justitie tot strafrechtexperts; ze werken allemaal mee waardoor een compleet beeld wordt geschetst.

RICKY STANICKY

8 MAART

Wanneer drie jeugdvrienden een mislukte grap uithalen, bedenken ze de fictieve Ricky Stanicky om zich uit de problemen te redden! Twintig jaar na het creëren van deze 'vriend' gebruiken Dean, JT en Wes (Zac Efron, Andrew Santino en Jermaine Fowler) Ricky nog steeds als handig excuus voor hun onvolwassen gedrag. Wanneer hun partners argwaan krijgen en eisen dat ze eindelijk de legendarische heer Stanicky ontmoeten, besluit het schuldige trio de uitgerangeerde acteur en grove beroemdheden imitator 'Rock Hard' Rod (John Cena) in te schakelen om hem tot leven te brengen. Maar wanneer Rod de rol van zijn leven te serieus neemt, beginnen ze spijt te krijgen dat ze Ricky ooit hebben verzonnen. Onder leiding van regisseur Peter Farrelly, met bijrollen van William H. Macy, Lex Scott Davis en Anja Savcic.

ROAD HOUSE

21 MAART

Deze opwindende remake van de jaren 80-cultfilm, volgt ex-UFC fighter Dalton (Jake Gyllenhaal) terwijl hij een baan als uitsmijter aanneemt bij een roadhouse op de Florida Keys. Hij komt er al snel achter dat dit paradijselijke oord niet zo onschuldig is als het eruitziet.

Met onder andere gastoptredens van Conor Mc Gregor, Post Malone en Daniele Melchior.

HARDCORE NEVER DIES

21 MAART

'Hardcore Never Dies' speelt zich af in de jaren ’90 te midden van de opkomst van de gabber-muziekscene, die op dat moment de grootste subcultuur van Nederland is. Voor filmmaker Jim Taihuttu vormt de gabbercultuur, met haar nachtenlange raves en XTC-gebruik het perfecte decor voor het rauwe verhaal van 'Hardcore Never Dies'.

In de film droomt de zeventienjarige Michael (Joes Brauers) van een toekomst als pianist, maar zijn ouders willen daar niets van weten. Als hij zich aanmeldt voor het conservatorium, mag hij met hakken over de sloot naar de tweede ronde. Tijdens zijn zoektocht naar inspiratie duikt Michaels vervreemde broer Danny (Jim Deddes) onverwachts op en introduceert hem in de Rotterdamse gabberscene. Michael wordt een wereld ingezogen van snoeiharde beats, broederschap en drugs - maar wanneer de pillenhandel van Danny internationale proporties aanneemt, moeten de broers vechten voor hun leven.