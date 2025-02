Deze februari: bekende favorieten en frisse nieuwkomers om je te vermaken

Het begin van een nieuw jaar betekent niet dat je alles wat vertrouwd is achter je moet laten. De Paramount-kanalen hebben een mix van gloednieuwe premières en geliefde klassiekers samengesteld om je deze februari mee te vermaken.

Van de originele avonturen op Nickelodeon tot boeiende relatiedrama’s op MTV en iconische blockbusters op Paramount Network: er is voor ieder wat wils.

Nickelodeon & Nick Jr.: plezier voor het gezin met geliefde personages

Nick Jr. verrast de kleinste in huis met een spannend nieuw 'PAW Patrol'-thema: Air Rescue! Avonturenbaai krijgt een nieuw vliegveld, maar dat verloopt niet zonder uitdagingen. Gelukkig staan de dappere 'PAW Patrol'-pups paraat om de dag te redden met spectaculaire luchtstunts! Mis het niet: van 1 tot en met 9 februari op zaterdag en zondag om 17.00 uur in Nederland en om 12.15 uur in België.

Daarnaast krijgen de jonge kijkers gloednieuwe afleveringen van 'Rubble & Crew'. Volg Rubble en zijn team terwijl ze de uitdaging aangaan en nieuwe herinneringen maken in het levendige stadje Bouwerdam. Van 17 tot en met 28 februari, van maandag tot en met vrijdag om 17.30 uur in Nederland, 18.15 uur in België.

Herbeleef de avonturen van Henry Danger met de 'Danger Generations Stunt'. Geniet opnieuw van de spannende avonturen van Henry Hart, met als hoogtepunt de tv-première van 'Henry Danger: De Film'. Bekijk de afleveringen van 'Danger Generations' nu tot en met 21 februari op schooldagen om 18.30 uur op Nickelodeon. De tv-première van 'Henry Danger: The Film' is te zien op zaterdag 22 februari om 12.00 uur, en wordt herhaald om 18.00 uur en op 23 februari om 10.00 en 17.00 uur. In deze gloednieuwe film werkt Henry samen met nieuwe bondgenoten om de wereld te redden.

Niet te zien op tv, maar om live te beleven: de SpongeBob Special bij WONDR Amsterdam! Wegens groot succes is de SpongeBob Special verlengd tot eind maart. Dit is de kans om een duikje te nemen in de wereld van SpongeBob en zijn vrienden. Naast een bezoek aan het iconische ananas-huis en de Krokante Krab, kun je nu ook Octo's galerie en Sandy's boomhuis bezoeken. Fans van alle leeftijden kunnen zich onderdompelen in de eigenzinnige wereld van Bikinibroek — mis het niet!

MTV: liefde, drama en onvergetelijke muziek

De 'MTV: Messy Throuple Month' schud deze februari de boel op. Durf jij het aan om de wereld van onconventionele relaties te verkennen? Vanaf 3 februari kijk je van maandag tot vrijdag om 19.20 uur naar het spannende liefdesdrama van 'Catfish, Help! I’m in a Secret Relationship' en 'Caught in the Act'. Daarnaast kijk je ook iedere maandag om 20.15 uur naar première afleveringen van 'Help! I’m in a Secret Relationship'.

Voor de echte muziekliefhebbers heeft MTV een geweldige verrassing: de klassieker 'Eric Clapton Unplugged… Over 30 Years Later'. Deze iconische sessie blijft een muzikaal meesterwerk en inspiratie voor generaties en is te zien op 12 februari om 20.00 uur.

Comedy Central: lachwekkende films en tijdloze sitcoms

Comedy Central trakteert je op twee fantastische premières. Bereid je voor op plezier voor de hele familie met 'The LEGO Movie' op 1 februari om 20.30 uur. In deze film gaan Emmet en zijn vrienden op een epische missie om hun wereld te redden. Op 8 februari om 20.30 uur gaat 'The LEGO Movie 2' in première. In deze spannende sequel gaan Emmet en Lucy weer nieuwe uitdagingen aan.

Vanaf 3 februari keert de populaire sitcom 'The King of Queens' terug op Comedy Central. Volg van maandag tot en met donderdag om 15.50 uur de hilarische familieavonturen van Doug en Carrie—vertrouwd entertainment op z’n best!

Paramount Network: blockbuster-marathons

Paramount Network presenteert het beste van Hollywood, elke avond om 20.00 uur, beginnend met de Tom Cruise Movie Week. Beleef iconische blockbusters zoals de 'Mission: Impossible'-reeks, met als hoogtepunt de tv-première van 'Mission: Impossible – Dead Reckoning' op 14 februari. Daarnaast worden ook andere klassiekers zoals 'Risky Business' en 'Collateral' vertoond. Kijk van 10 tot en met 18 februari naar de Tom Cruise Movie Week, met dubbele sessies op 15 en 16 februari en een marathon om zaterdag, 15 februari.

Geniet van de animatiefilmreeks met 'Teenage Mutant Ninja Turtles', 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows' en de langverwachte tv-première van 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem'. In 'Mutant Mayhem' gaan de Turtles, met de hulp van hun nieuwe bondgenoot April O'Neil, op jacht naar de mysterieuze misdaadbaas Superfly, en nemen ze het op tegen zijn bende mutanten. Deze films zijn te zien van 19 tot en met 21 februari!

Tenslotte is er van 24 februari tot en met 2 maart voor misdaadfans de Mob Movie Week met tijdloze klassiekers zoals 'Untouchables', 'The Godfather', 'Scarface' en 'Goodfellas'. Elke avond word je meegetrokken in bloedstollende verhalen over macht, ambitie en verraad.