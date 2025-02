Definitief einde voor 'Temptation Island'

RTL trekt definitief een streep onder 'Temptation Island'. Dat heeft creatief directeur Peter van der Vorst gezegd in De Volkskrant.

'Temptation Island' was een coproductie tussen RTL en Play Media langs Vlaamse kant. Die laatste had al in 2021 beslist om definitief te stoppen met de populaire realityshow. Bij RTL kwam het pas nu tot een definitieve beslissing.

Van der Vorst benadrukt nu dat hij 'Temptation Island' 'niet meer van deze tijd' vindt. En nog: 'Mensen zetten hun relatie op het spel. De impact die dat heeft, kunnen mensen niet voldoende inschatten. Je moet je afvragen of het nog bij ons past. Als RTL willen wij verbinden en positiviteit brengen.'