De '7 Little Johnstons' zijn terug op TLC

De grootste kleinste familie van Amerika heeft er een nieuw lid bij nu Elizabeth bevallen is van dochter Leighton. Prachtig nieuws voor Trent en Amber die nu opa en oma worden en voor de andere kinderen die nu oom of tante zijn.

Maar voor de kersverse ouders is het wel even wennen met de vele gebroken nachten. Gelukkig krijgen ze voldoende hulp van de overige familieleden, aangezien ze nog thuis wonen. Leigthon kan nu nog de achtste ‘little’ Johnston genoemd worden, maar zal snel de overige Johnstons ontgroeien aangezien ze als enige niet met dwerggroei geboren is.

Er is meer te vieren aangezien Trent en Amber 25 jaar getrouwd zijn. De kinderen hebben speciaal voor hen een grote verrassing geregeld. Er zijn echter ook zorgen in dit nieuwe seizoen. Trent kampt met serieuze gezondheidsproblemen en de resultaten van de MRI-scan zien er niet goed uit. Ondertussen keert Anna zich steeds meer af van de familie en gaat Amber in therapie. Het wordt zo in alle opzichten een emotioneel seizoen.

'7 Little Johnstons', vanaf woensdag 23 juli om 21.30 uur op TLC.