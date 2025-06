Cartoon Network's Climate Champions: 3,2 miljoen klimaatacties door kinderen wereldwijd

Het bekroonde duurzaamheidsinitiatief Cartoon Network's Climate Champions heeft wereldwijd meer dan 3,2 miljoen geaccepteerde uitdagingen door kinderen bereikt.

Het initiatief werd gelanceerd naar aanleiding van een wereldwijd onderzoek uit 2021 waaruit bleek dat klimaatverandering tot de grootste zorgen behoort van kinderen. Climate Champions moedigt kinderen aan om kleine, maar betekenisvolle acties te ondernemen om de planeet te helpen. De campagne bevat leuke en haalbare uitdagingen zoals: ‘Laat het Regenen!’: een oproep om te douchen in plaats van in bad te gaan om water te besparen, ‘Rood Licht Speurtocht’: kinderen leren apparaten in stand-by te herkennen en te bespreken. Een ander voorbeeld is ‘Tas voor je Tassen: kinderen worden daarin geïnspireerd om houders in elkaar te knutselen om plastic zakjes in te bewaren en deze te hergebruiken.

Deze maand werkt Cartoon Network voor het tweede jaar op rij samen met de Britse non-profitorganisatie Wastebuster ter ondersteuning van hun jaarlijkse educatieve Water Week. Deze week maakt deel uit van het UN Water Action Decade. Water Week brengt wetenschap, duurzaamheid en storytelling samen met de entertainmentindustrie, met als doel kinderen en jongeren slimmer te laten omgaan met water.

In juni voert Cartoon Network een multimediale campagne in heel EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika), met uitzendingen op TV, uitdagingen in waterthema via de Climate Champions -app en microsite, en speciale YouTube Shorts over water.

Wastebuster integreert Climate Champions in educatieve materialen, waaronder lesplannen, schoolpresentaties en huiswerkpakketten. Nieuw dit jaar zijn de klassen-competities, waarbij scholen worden aangemoedigd om de meeste waterbesparende uitdagingen te voltooien.