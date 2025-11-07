Cartoon Network lanceert 'Lana Langbaard': een nieuwe animatieserie vol avontuur

Zaterdagochtend was nog nooit zo plezant: Jelle Cleymans & Jonas Van Geel maken gloednieuwe radioshow op JOE
vrijdag 7 november 2025
Foto: © Cartoon Network/Media Tornado 2025

Hijs de zeilen met 'Lana Langbaard', terwijl ze met de bonte bemanning van de Mighty Windbreaker de Tien Rijken doorkruist op zoek naar glorieuze avonturen, fantastische schatten en heerlijke pannenkoeken!

De 12-jarige Lana Langbaard droomt ervan om samen met haar vader, kapitein Andar, de zeeën te trotseren en haar eiland achter zich te laten. Wanneer Andar besluit zijn hamer neer te leggen en met pensioen te gaan, neemt Lana het heft in eigen handen en kaapt ze zijn schip. Wanneer hij haar inhaalt, raakt Andar opnieuw geïnspireerd en zet hij samen met zijn dochter koers voor een groot vader-dochteravontuur.


De animatieserie 'Lana Langbaard', geproduceerd door Zephyr Animation (APC Kids) en Copernicus Studios, vertelt het verhaal van een onbevreesde hoofdrolspeelster die ongetwijfeld kinderen zal aanspreken die groot dromen en eerst springen voordat ze kijken. Samen met haar Vikingvader en zijn diverse bemanning van buitenbeentjes (een dwerg, een ork, een barbaar en een cycloop) vaart Lana door de Tien Rijken, vastbesloten om de grootste avonturier ooit te worden. Maar eerst moet ze haar eigen obstakels overwinnen: impulsiviteit, koppigheid, extreme nieuwsgierigheid, een hekel aan regels en een liefde voor pannenkoeken. Allemaal dingen die haar juist bijzonder maken!

De serie is bedacht door Tony Mitchell en Andrew Power, met Franz Kirchner als regisseur en Baljeet Rai en Alice Prodanou als hoofdschrijvers. De unieke mix van humor, actie, avontuur en opvallende visuele stijl komt tot leven dankzij de stemmencast met Liana Bdwei als Lana, Cameron MacLeod als Andar, Jordan Stanley als Chopov, Dave McRae als Helmet Hugo, Cody Alexander als Boreas, Tamara Freeman als Greta, Deb Munro als Admiral Lovejoy en Chirag Naik als de heldhaftige Horatius Hoffanstance.

''Lana Langbaard' is een levendige, grappige en avontuurlijke serie vol humor en liefdevolle momenten, met Lana een dappere, charmante en openhartige heldin in het middelpunt', zegt David Sauerwein, producent en Chief Creative Officer van Zephyr. 'We zijn enorm trots en enthousiast om met zo’n geweldig team deze serie tot leven te brengen.'

Het eerste seizoen bestaat uit 52 afleveringen van elk 11 minuten, waarin Lana ontdekt dat de wereld veel groter is dan ze ooit dacht. Ze zeilt niet alleen over zee, ze eigent ze zich toe! Volg de legendarische queesten van 'Lana Langbaard' op Cartoon Network of HBO Max vanaf 8 november, elk weekend om 11.40 uur.


Persbericht Cartoonito/Day One MPM
https://www.cartoonnetwork.nl/
