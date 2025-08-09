'Body Cam' toont echt hoe gevaarlijk politiewerk is

Hoe gevaarlijk het werk van de politie kan zijn, is pas echt goed te zien via hun bodycam. Het brengt je als kijker midden in de actie, waarbij je bijna door de ogen van de agent meekijkt met wat hij op dat moment meemaakt.

En dat kan soms behoorlijk spannend zijn, zoals is te zien in het nieuwe seizoen van 'Body Cam'. Zo zien we in de eerste aflevering hoe agenten onder vuur worden genomen als ze een huis in Ohio bezoeken waar eerder een moord is gepleegd. Als de agenten de voordeur rammen met hun speciale voertuig, openen de bewoners het vuur, waarbij je de kogels op het werende glas uiteen ziet spatten.

Een ander spannend moment maakt een agent in Washington mee als hij een auto achtervolgt die vervolgens een elektriciteitspaal ramt. De auto van de agent komt onder de stroomdraden te liggen, waardoor hij nergens naartoe kan. Het zijn slechts enkele van de vele hachelijke situaties die voorbijkomen in dit nieuwe seizoen en die wij als kijker van dichtbij kunnen bekijken.

'Body Cam', vanaf zaterdag 9 augustus om 21.30 uur op Discovery.