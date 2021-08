Tom De Cock ruilt VRT voor nieuwe start bij Qmusic!

Niemand minder dan voormalig MNM-dj Tom De Cock keert terug naar de radio. Ruim een jaar na zijn afscheid bij de VRT-hitzender neemt hij nu een nieuwe start bij Qmusic. Daar maakt hij vanaf eind augustus in de late avond 'ClubDeCock'.

Toch wel een verrassing bij de start van het nieuwe radioseizoen. Tom De Cock is immers geen onbekende in de radiowereld. In 2008 maakte hij zijn debuut bij radio Donna. Na het stopzetten in 2009 ging hij aan de slag bij MNM waar zijn 'De Cock Late Night' al snel uitgroeide tot een vaste waarde voor de jonge luisteraars. De verrassing was dan ook groot toen De Cock in juni 2020 na 12 jaar afscheid nam van MNM. 'Ik heb genoten van elk moment bij MNM, maar nu is het tijd voor iets anders', aldus De Cock bij zijn vertrek.

En nu is er de nieuwe start bij Qmusic, al ziet hij dit niet als een overstap. 'Ik had verteld wat ik te vertellen had. Voor mij was de tijd rijp om de fakkel door te geven', vertelt De Cock vandaag in de krant Het Laatste Nieuws. Eerder trok zijn echtgenoot Maarten Janssens na 5 jaar netmanager bij Ketnet al naar VTM. Daar is hij als channelmanager verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de zender. Dat ook De Cock nu naar de Medialaan trekt is toeval. 'De afgelopen 15 jaar hebben we op onze eigen manier onze carrière uitgebouwd. We hadden al een carrière voor we elkaar leerden kennen', zegt De Cock daarover bij HLN.be.



'ClubDeCock' op Q

Bij Qmusic maakt De Cock opnieuw een laatavondshow. Vanaf 30 augustus geeft hij tussen 22.00 uur en middernacht de stem terug aan de luisteraars van Qmusic. 'ClubDeCock' wordt een authentiek radioprogramma waarin vooral de luisteraars het voor het zeggen hebben. 'Samen kiezen we ook de platen die afgespeeld worden tijdens de show.'