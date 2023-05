Zondag in 'Podium Klassiek': Ayanna Witter-Johnson

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen singer-songwriter en cellist Ayanna Witter-Johnson, violist Liza Ferschtman, pianist Enrico Pace, Ragazze Quartet, Club Classique.

In de laatste uitzending van het seizoen keert een van de favoriete gasten van het afgelopen jaar terug: de Engelse singer-songwriter en cellist Ayanna Witter-Johnson. Deze wereldberoemde artiest gaat de samenwerking aan met het Nederlandse Ragazze Quartet om haar songs te vertolken. In 'Podium Klassiek' brengen ze een vroeg lied van Ayanna: Ain’t I a woman?

Jonge Held is deze week het Ierse altviooltalent Séamus Hickey (1999), student van Nobuko Imai. Naast solo speelt Séamus ook met het Sonoro Quartet dat al naam maakt op de internationale podia. In 'Podium Klassiek' speelt hij van Henri Vieuxtemps een hommage aan violist Niccolò Paganini. Maar naast klassieke muziek zit de Ierse volksmuziek Séamus in het bloed, en daarop gaat hij ons ook trakteren.

Voor violist Liza Ferschtman is Brahms een van de componisten die je je hele leven begeleiden. Deze maand speelt ze in Spanje tweemaal zijn beroemde vioolconcert. En bij wijze van opmaat speelt ze bij 'Podium Klassiek' met pianist Enrico Pace het geliefde Scherzo, dat van Brahms schreef voor de F-A-E Sonate, een cadeau voor violist Joseph Joachim van 3 componisten.

Mike Boddé wil zijn grote held Paul van Vliet eren, die onlangs is overleden. Mike heeft daarvoor een in memoriam van de dichter Ko de Laat op muziek gezet, met de titel ‘Altijd eerder’.

Op deze Moederdag zal een van de vaste kijkers zijn of haar moeder verrassen met muzikaal cadeau, live uitgevoerd door Club Classique.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 14 mei van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.