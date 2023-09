'Zin in Zappelin' vliegt naar Bonaire

De zeppelin gaat op reis! Vanaf 4 september komt het programma 'Zin in Zappelin' twee weken lang vanuit Caribisch Nederland: Bonaire. Presentatrice Fenna Ramos en haar beste vriend en knuffel Zappie beleven de leukste avonturen op het eiland.

Ze mengen zich in de cultuur en ontdekken hoe kinderen daar leven: hoe is het onderwijs, wat wordt er gegeten, welke taal wordt er gesproken en naar welke muziek wordt er veelal geluisterd? Speciaal voor deze afleveringen komen twee nieuwe zomerse nummers uit: 'Bonaire Bonaire' en 'Bon Dia'.

Fenna laat zich op Bonaire volledig onderdompelen in de cultuur. Op school leert ze de Papiamentse taal, ze bewondert de klederdracht die bij het eiland hoort, ze leert de dieren kennen, viert de verjaardag van een eilandbewoner en helpt mee het strand schoon te houden door afval te ruimen met de Junior Rangers.

Kok Jeomar nodigt Fenna uit en kookt verschillende lokale gerechten voor haar. Kinderen van Bonaire leren Fenna wat zij in hun vrije tijd doen. Samen spelen ze ook bekende Zin in Zappelin spelletjes. Buschauffeur Dennis laat Fenna de meest bijzondere plekjes van het eiland zien. En met lokale artiesten en kinderen maakt Fenna muziek en leert zij de traditionele dans van het eiland.

Naast de hedendaagse gewoontes maakt Fenna ook kennis met de natuur. Ze duikt de onderwaterwereld in en raakt betoverd door al het moois wat ze ziet. Boven het water heeft het eiland ook zoveel bijzonders te bieden. Als dierenvriend geniet Fenna van de kleurrijke flamingo’s, maar is ook onder de indruk van alle beschermde ezels waar zij een bezoek aan brengt.

Het vrolijke interactieve programma sluit aan bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar. In het programma worden kinderen gestimuleerd om zelf creatief en actief bezig te zijn. In deze speciale reeks laat Fenna de kinderen kennis maken met een deel van Nederland in de Caribische Zee.

'Zin in Zappelin Bonaire', vanaf 4 september te zien bij AVROTROS op NPO Zappelin.