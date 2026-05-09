Ziggo Sport pakt uit voor kampioenskraker El Clásico: Barcelona - Real Madrid
Bij Ziggo Sport zijn aanstaande zondag 10 mei om 21.00 uur alle ogen gericht op El Clásico. Voor de thuisploeg Barcelona is het een bijzonder duel: met een voorsprong van elf punten en nog vier wedstrijden te gaan, kan Barcelona in eigen huis kampioen worden tegen de aartsrivaal uit de hoofdstad.
De wedstrijd is exclusief te zien op Ziggo Sport, met een uitgebreide voorbeschouwing vanaf 20.00 uur in de studio onder leiding van presentator Wytse van der Goot. Sierd de Vos is in Barcelona om commentaar te doen en ook Sam van Royen is op locatie voor verslaggeving van de sfeer en het mogelijke kampioensfeest.
El Clásico één keer eerder kampioenswedstrijd
Het scenario waarin El Clásico het kampioenschap in La Liga beslist, deed zich pas één keer eerder voor. In het seizoen 1931/1932 werd Real Madrid op de laatste speeldag kampioen na een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Barcelona. Bijna een eeuw later kunnen Barcelona-sterren Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha en Robert Lewandowski zo’n unieke ontknoping opnieuw werkelijkheid laten worden. Real Madrid zal er, met toppers als Jude Bellingham, Vinicius Jr. en mogelijk Kylian Mbappé, alles aan doen om het kampioensfeest van Barcelona voorlopig uit te stellen.
Vanaf 20.00 uur blikt Ziggo Sport in de studio uitgebreid vooruit op de wedstrijd. Presentator Wytse van der Goot ontvangt aan de desk analisten en oud-Barcelona-spelers Boudewijn Zenden en Ronald de Boer. Samen bespreken zij de sleutelduels, de historische lading van deze editie en de tactische puzzels van beide trainers. Vanuit Barcelona verzorgt reporter Sam van Royen bijdragen vanaf locatie en is hij aanwezig voor het mogelijke kampioensfeest van de Catalanen. Na de voorbeschouwing schakelt de zender om 21.00 uur live door voor de aftrap van El Clásico.
TikTok live viewingparty met Ilias Vietto en Kleine John
Naast de reguliere tv-uitzending pakt Ziggo Sport extra uit met een bijzondere TikTok live viewing. Bekende content creators Ilias Vietto (Real-fan) en Kleine John (Barça-fan) kijken vanuit een ruimte naast de studio live mee met de wedstrijd en reageren in eigen stijl op alle spelmomenten. De live viewing is vanaf 20:45 uur te volgen op het TikTok-kanaal van Ziggo Sport en biedt voor fans van beide kampen een tweede schermbeleving die de rivaliteit nog extra aanzet.
Waar te zien?
El Clásico is zondagavond exclusief te zien bij Ziggo Sport. De voorbeschouwing start om 20.00 uur en de aftrap is om 21.00 uur. Ziggo-klanten kijken de wedstrijd gratis op kanaal 14 of via de Ziggo GO-app. Niet-Ziggo-klanten kunnen de kraker volgen met een Ziggo Sport Totaal-abonnement. De TikTok live viewing begint om 20.45 uur op het TikTok-kanaal van Ziggo Sport.
Alex neemt contact op met de politie. Hij heeft cruciale informatie: er staat nóg een aanslag gepland, vandaag nog. Het team schakelt in hoogste versnelling, maar Commander Francis waarschuwt: vertrouw Alex niet te snel. Terwijl de seconden wegtikken, moet Lana beslissen hoeveel ze durft te geloven van een man die alles te verliezen heeft.

'Trigger Point', om 21.00 uur op VRT Canvas.
'Trigger Point', om 21.00 uur op VRT Canvas.