'Vroege Vogels' is in De Nieuwe Driemanspolder

Terwijl de torenvalk een muisje grijpt, geniet de steenuil van de zon. In de Nieuwe Driemanspolder is het een drukte van jewelste dit voorjaar, met rietgorzen in het riet en kleine zilverreigers op de plassen.

En dan te bedenken dat het hier nog geen tien jaar geleden uit akkers bestond. Nu is het een waterberging én populair natuurgebied tussen Leidschendam, Voorburg en Zoetermeer. De ondiepe plassen en natuurvriendelijke oevers zorgen voor voedsel voor grutto’s en lepelaars. De drie oude molens herinneren aan het wegpompen van water uit de polder. Het 'Vroege Vogels' team mag in één molen bivakkeren en krijgt les over het droogmalen.

'Vroege Vogels', zondag 10 mei om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.