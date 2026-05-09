Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Thuis' is elke werkdag te zien op VRT 1 en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!
Maandag 11 mei 2026 – aflevering 6075
Het ongenoegen van Brik is nog altijd niet gaan liggen en dat zal Therese geweten hebben. Frank doet een lugubere ontdekking en is enorm aangedaan. Robin maakt zijn vader duidelijk dat hij ook noden heeft.
Dinsdag 12 mei 2026 – aflevering 6076
Het gaat Kaat niet voor de wind, gelukkig vindt ze bij Lyn een luisterend oor. De politie heeft de handen vol met enkele verhoren. Nancy trekt iets te snel conclusies na een gesprek met Dieter. Het is de verjaardag van Peter maar niet iedereen is in goeden doen. Frank heeft het moeilijk.
Woensdag 13 mei 2026 – aflevering 6077
Tim krijgt een onverwacht telefoontje van Nancy. Tom vraagt Peter om een gunst. Een bekentenis van Frank doet Eddy in actie schieten. Karin deelt haar plan van aanpak in de zaak van Robin met Tom. Het respect tussen Sunny en Kaat blijft ver te zoeken. Yasmine beschuldigt Febe van leugens.
Donderdag 14 mei 2026 – aflevering 6078
Cody doet Femke een zakelijk voorstel. Simonne neemt het heft in handen om Frank te steunen. Febe loopt op wolkjes. De houding van Sunny stoort Vince mateloos. Thilly, Tim en Dieter zetten amper stappen vooruit in hun onderzoek.
Vrijdag 15 mei 2026 – aflevering 6079
Waldek is verbolgen na een gesprek met Cody. Na een ruzie met Marie legt Andreas contact met iemand in de fitness met wel een heel directe vraag. Niels wil Cézar wat beter leren kennen. Thilly heeft meteen spijt van haar acties al kampt ze ook met grote verontwaardiging.
'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.
Alex neemt contact op met de politie. Hij heeft cruciale informatie: er staat nóg een aanslag gepland, vandaag nog. Het team schakelt in hoogste versnelling, maar Commander Francis waarschuwt: vertrouw Alex niet te snel. Terwijl de seconden wegtikken, moet Lana beslissen hoeveel ze durft te geloven van een man die alles te verliezen heeft.
'Trigger Point', om 21.00 uur op VRT Canvas.