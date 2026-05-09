Nu wordt het menens: 'The Voice' gaat helemaal live!
Heerlijke Vlaamse fictie bij VRT en Streamz: opnames gestart van 'Chantal' 4, 'Kassa Kassa' 2 en 'Onder Vuur' 4
Coaches Maarten & Dorothee ontdekken hun stoel voor de liveshows van The Voice: 'Nu voelt het voor echt'

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 9 mei 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Thuis' is elke werkdag te zien op VRT 1 en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!

Maandag 11 mei 2026 – aflevering 6075
Het ongenoegen van Brik is nog altijd niet gaan liggen en dat zal Therese geweten hebben. Frank doet een lugubere ontdekking en is enorm aangedaan. Robin maakt zijn vader duidelijk dat hij ook noden heeft.


Dinsdag 12 mei 2026 – aflevering 6076
Het gaat Kaat niet voor de wind, gelukkig vindt ze bij Lyn een luisterend oor. De politie heeft de handen vol met enkele verhoren. Nancy trekt iets te snel conclusies na een gesprek met Dieter. Het is de verjaardag van Peter maar niet iedereen is in goeden doen. Frank heeft het moeilijk.

Woensdag 13 mei 2026 – aflevering 6077
Tim krijgt een onverwacht telefoontje van Nancy. Tom vraagt Peter om een gunst. Een bekentenis van Frank doet Eddy in actie schieten. Karin deelt haar plan van aanpak in de zaak van Robin met Tom. Het respect tussen Sunny en Kaat blijft ver te zoeken. Yasmine beschuldigt Febe van leugens.

Donderdag 14 mei 2026 – aflevering 6078
Cody doet Femke een zakelijk voorstel. Simonne neemt het heft in handen om Frank te steunen. Febe loopt op wolkjes. De houding van Sunny stoort Vince mateloos. Thilly, Tim en Dieter zetten amper stappen vooruit in hun onderzoek.

Vrijdag 15 mei 2026 – aflevering 6079
Waldek is verbolgen na een gesprek met Cody. Na een ruzie met Marie legt Andreas contact met iemand in de fitness met wel een heel directe vraag. Niels wil Cézar wat beter leren kennen. Thilly heeft meteen spijt van haar acties al kampt ze ook met grote verontwaardiging.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Thuis op tv
Donderdag 21 mei 2026 om 13u55  »
VRT 1
Femke kan doordringen tot Vince. Waldek confronteert Karin met haar ego?stische gedrag. Er wacht Mait? een ferme opdoffer. Lowie voelt zich enorm slecht, maar moet doorzetten. Judith valt overstuur binnen bij Tom en Peter.
Donderdag 21 mei 2026 om 20u15  »
VRT 1
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.
Donderdag 21 mei 2026 om 23u55  »
VRT 1
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Onze Jongens 3 (DVD)
DVD
Voor De Meisjes (DVD)
DVD
Hamnet (DVD)
DVD
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Het ThuisHuis
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Alex neemt contact op met de politie. Hij heeft cruciale informatie: er staat nóg een aanslag gepland, vandaag nog. Het team schakelt in hoogste versnelling, maar Commander Francis waarschuwt: vertrouw Alex niet te snel. Terwijl de seconden wegtikken, moet Lana beslissen hoeveel ze durft te geloven van een man die alles te verliezen heeft.

'Trigger Point', om 21.00 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Lentebeelden
    02:35
    Journaallus
  • 10:00
    Lentebeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 10:00
    De week van Karrewiet
    05:40
    Geen uitzending
  • 09:45
    Geen uitzending
    06:00
    Kabouter Plop
  • 00:45
    Geen uitzending
    12:35
    Urk!
  • 05:25
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 09:10
    Geen uitzending
    15:35
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 08:05
    Geen uitzending
    06:00
    Nostalgie: Sta Op! met Véronique De Kock
  • 09:50
    Sullivan's Crossing
  • 09:40
    Seal Team
    02:00
    Pawn Stars
  • 09:50
    Het Blok
    02:15
    Geen uitzending
  • 09:50
    The Murdaugh Murders
    02:10
    Geen uitzending
  • 10:07
    De CFO podcast
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:04
    De tip
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:45
    De Zomertafel
    02:15
    Meat Timon
  • 10:05
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    02:40
    Call the Midwife
  • 10:00
    Grey's Anatomy
  • 10:00
    Keuringsdienst van Waarde
    02:00
    EenVandaag
  • 09:50
    NPO Doc: Verweesd eigendom
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:05
    Kiwi & Strit
    02:10
    Eva
Verwante artikels