'3 op Reis: De Reis van je Leven' trekt verder doorheen de wereld
Seb vervolgt zijn fietstocht van Nederland naar India en reist van de Libanese hoofdstad Beiroet naar het Syrische Damascus, een grensovergang die symbool staat voor zijn missie.
Professionele inline-skaters Jaro, Lauric en Leonardo rijden naar Straatsburg voor de eerste wedstrijd van hun Europese roadtrip. Nathalie en Sadat trekken verder door Oeganda en bezoeken Kidepo Valley National Park, een van de minst bekende wildparken van Afrika. Jolisa begint haar reis per tuktuk naar Pakistan, maar strandt in Sarajevo, waar een vriendelijke monteur haar voertuig weer aan de praat probeert te krijgen.
'3 op Reis: De reis van je Leven', zondag 10 mei om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.
Alex neemt contact op met de politie. Hij heeft cruciale informatie: er staat nóg een aanslag gepland, vandaag nog. Het team schakelt in hoogste versnelling, maar Commander Francis waarschuwt: vertrouw Alex niet te snel. Terwijl de seconden wegtikken, moet Lana beslissen hoeveel ze durft te geloven van een man die alles te verliezen heeft.
'Trigger Point', om 21.00 uur op VRT Canvas.