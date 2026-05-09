Highlights mei bij CANAL+, CANAL+ Action, Film1 en FilmBox

'The Widow Killer' is een nieuwe Oostenrijkse CANAL+ Original, die zich afspeelt in de chaotische laatste dagen van het Derde Rijk.

The Widow Killer: seizoen 1

In het door oorlog verscheurde Praag bundelen rechercheur Morava en Gestapo-agent Buback hun krachten in de jacht op een meedogenloze seriemoordenaar. Een beklemmend verhaal dat de grenzen van moraliteit op scherp zet. Onder regie van Christopher Schier, bekend van 'Der Pass' en 'Dead End'.

Stream vanaf 8 mei

Vanaf 8 mei wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Sunny Nights': seizoen 1

Australische zwartkomische thriller waarin de keurige Martin samen met zijn roekeloze zus Vicki in Sydney een spraytan-bedrijf opzet. Hun startup groeit uit een busje langzaam richting grootse ambities. Maar wanneer ze verstrikt raken in de criminele onderwereld, moeten ze alles op alles zetten om te overleven, uit de gevangenis te blijven en hun bedrijf draaiende te houden.

Stream vanaf 24 mei

'Aller Simple' (No Return): seizoen 1

In dit spannende Canadese mysterie ontvangen zes vreemden een uitnodiging van een mysterieuze miljardair, maar na een noodlanding stranden ze in een afgelegen boshut. Al snel slaat de paranoia toe: waarom zijn juist zij uitgekozen? Terwijl geheimen langzaam aan het licht komen, verandert hun verblijf in een beklemmend en gevaarlijk spel waarin niemand nog weet wie te vertrouwen is.

Stream nu

Vanaf 23 mei wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Mystery Road': seizoen 2

Detective Jay Swan keert terug naar de Australische outback voor een nieuwe gruwelijke zaak. Een onthoofd lichaam wordt gevonden in de mangroven van een afgelegen kustplaats. Samen met de lokale agente stuit Jay op drugssmokkel, corruptie en diepgewortelde ongerechtigheden die zijn veiligheid ernstig in gevaar brengen. De serie kreeg 38 nominaties voor internationale prijzen, waarvan er 16 zijn verzilverd.

Stream vanaf 9 mei

In mei bij Film1 Premiere en Film1 on demand

'The Teacher Who Promised The Sea'

In een afgelegen Spaans dorp brengt leraar Antoni Benaiges in 1935 een stille revolutie teweeg met zijn vernieuwende lesmethode. Hij breekt met het strenge onderwijs en laat kinderen schrijven over hun dromen met behulp van een drukpers. Hij belooft hen ooit de zee te laten zien. 75 jaar later ontdekt Ariadna, kleindochter van een van zijn leerlingen, het vergeten verhaal. Haar zoektocht naar haar verdwenen overgrootvader leidt naar een massagraf, waar ze het tragische lot van Benaiges en zijn idealen ontrafelt.

Arthouse Sunday

Zondag 3 mei om 20.30 uur

'The Outrun'

Met Saoirse Ronan in de hoofdrol volgt deze boekverfilming een jonge vrouw die wordt ontslagen uit een ontwenningskliniek. Ze keert terug naar de ruige Orkney-eilanden van Schotland, waar ze is opgegroeid. Terwijl ze opnieuw verbinding maakt met het indrukwekkende landschap, vervloeien herinneringen aan haar jeugd met de recente, ingrijpende gebeurtenissen die haar op het pad naar herstel hebben gebracht.

Zaterdag 2 mei om 20.30 uur

Elke maandag in mei een Film van de Week bij FilmBox

'The Zone of Interest'

Naast het concentratiekamp Auschwitz leidt Hedwig Höss een ogenschijnlijk idyllisch gezinsleven. Terwijl haar man verantwoordelijk is voor onvoorstelbare gruweldaden, sluit zij haar ogen voor de werkelijkheid. Dit indringende drama won twee Oscars en toont de beklemmende banaliteit van het kwaad en confronteert met de morele leegte achter een schijnbaar normaal bestaan.

Maandag 4 mei om 20.05 uur

'About Dry Grasses'

In het desolate Anatolië wacht kunstdocent Samet op een overplaatsing die maar niet komt. Wanneer onverwachte gebeurtenissen zijn leven ontwrichten, verliest hij zijn houvast. Pas door een bijzondere ontmoeting met collega Nuray begint hij zijn cynisme en twijfels onder ogen te zien, en gloort er voorzichtig nieuw perspectief.

Maandag 25 mei om 20.30 uur