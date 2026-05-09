Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!
Maandag 11 mei 2026 - aflevering 7881
Stefanie vertrouwt Cédric niet. Ze krijgt ook een potentieel nieuw verhaal in het vizier voor de podcast. Mathias licht Véronique in over Cédrics aanbod. Niko begrijpt hoe zwaar hij in de problemen zit en wil Ilja dwingen om de waarheid te vertellen.
Dinsdag 12 mei 2026 - aflevering 7882
Niko legt zich neer bij de beslissing van Mathias. Samen met Josefien blijft hij hopen op extra bewijs. Rube komt voor een moeilijke keuze te staan. Emiel beseft wat hij écht met zijn geld wil doen. Elza laat haar duistere kant zien.
Woensdag 13 mei 2026 - aflevering 7883
Rube licht Stefanie in over Lars' aanbod. Het komt tot een clash. Mieke en Louise moeten het nieuws van Lars verwerken. Cédric lacht in zijn vuistje. Jan verrast Claudine met een idee. Jelle legt zijn hart op tafel bij Jamila.
Donderdag 14 mei 2026 - aflevering 7884
Simon voelt zich schuldig tegenover Cédric. Brigitte maakt zich grote zorgen over Elza's gedrag. Haar bezorgdheid valt echter in dovemansoren bij Marcel. Jan weigert Niko te bedienen en wordt emotioneel.
Vrijdag 15 mei 2026 - aflevering 7885
Niko verliest zijn geduld nu Josefien geen bereidwillige getuigen lijkt te vinden. Hij wil Ilja opnieuw confronteren. De situatie loopt echter helemaal uit de hand. Kiki stormt de Jan & Alleman binnen met vreselijk nieuws.
'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.
Kijktip van de dag
Alex neemt contact op met de politie. Hij heeft cruciale informatie: er staat nóg een aanslag gepland, vandaag nog. Het team schakelt in hoogste versnelling, maar Commander Francis waarschuwt: vertrouw Alex niet te snel. Terwijl de seconden wegtikken, moet Lana beslissen hoeveel ze durft te geloven van een man die alles te verliezen heeft.
'Trigger Point', om 21.00 uur op VRT Canvas.